Hr. og fru Askov får indflydelse på ny cykelsti

ASKOV: Borgerne i Askov skal være med til at bestemme, hvor en dobbeltrettet cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen syd skal placeres.

Det mener Udvalget for Teknik & Miljø, der har sendt tre forskellige placerings-forslag i høring.Forslag tre, også kaldet "Mellemløsningen", har på forhånd udvalgets opbakning. Cykelstien løber gennem et område, der er udlagt til boligformål, mellem Vester og Øster Skibelundvej, og stien forbindes to steder til Øster Skibelundvej.Udvalget mener, at netop dette forslag giver den trafikalt bedste løsning, og synes, at forslaget er det bedste kompromis, set ud fra lokale interesser.Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for Teknik & Miljø, mener, en høring er en god idé, da udvalget gerne vil være 100 procent sikker på, at den løsning, man synes bedst om, nu også er en model, der fungerer i praksis.- Vi vil gerne være sikre på, at vi ikke overser noget. Gør vi dét, vil det komme frem i en høringsfase. Det nytter ikke noget at etablere en cykelsti et sted, som folk af forskellige grunde vælger ikke at bruge, lyder det fra formanden, som i øvrigt mener, at en ny cykelsti i Askov kan være med til at sikre en fremtidig udbygning af området.