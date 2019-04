Hovborg viser flaget

HOVBORG: Det handler om synlighed, når Hovborg Invest og Hovborg Erhvervsklub nu inviterer hele byens og oplandets erhvervsliv til at vise flaget på Trekanten - arealet i den sydlige del af byen lige ud til den meget trafikerede Grindstedvej.

Tirsdag var der "rejsegilde" på de tre første reklameflag på grunden, som ejes af Hovborg Invest.

Formand for Hovborg Erhvervsklub Thomas Peter Thøgersen bød velkommen og formand for Hovborg Invest Freddy Holdensen fortalte, at man håber de øvrige, der i øjeblikket har reklameskilte på grunden, fremover vil have flag i stedet for.

Der er generalforsamling i Hovborg Invest den 22. maj. Her skal det diskuteres, hvilken løsning man fremover vil have. De skilte, der står på grunden i øjeblikket, er ikke så kønne mere. De er ved at være slidt, så der skal findes en anden løsning.

DanoMast har venligst udlånt flagstængerne.

Da alle tre fflagstænger var sat op og flagene hejst, bød Hovborg Kro på et lille glas.