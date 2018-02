Hovborg vil give genlyd landet over

Den kommende landsbyfestival i Hovborg bliver den syvende, og målet er, at den skal være opsigtsvækkende og have mindst 1000 deltagere.

Hovborg: Når der ingen grund er til at gå i små sko, man kan lige så godt slå et stort brød op.

Nogenlunde sådan kunne man godt få en mistanke om, at borgerne i Hovborg er begyndt at tænke. Der blev i hvert fald tænkt store tanker, da Landsbyfestivaludvalget havde inviteret til kreativt fyraftensmøde i Aktivitetshuset. Formålet var at få nogle gode og vilde ideer til årets festival den 3. weekend i august.

30 deltagere fra virksomheder og foreningslivet i Hovborg mødte op med et overflødighedshorn af opsigtsvækkende ideer. I invitationen havde udvalget ladet forstå, at festivalen skal give genlyd i det ganske land og trække mindst 1000 mennesker til Hovborg.

- Sidste år deltog 750 mennesker, så målsætningen om 1000 deltagere er slet ikke urealistisk, siger Kirsten Bruun, der også er med i Hovborgs lokalråd.

På fyraftensmødet lød det ledende spørgsmål: Hvad kan få folk op af sofaen? De 30 deltagere blev delt op i fire hold, som hver skulle give et bud på, hvordan det skal lykkes Hovborgs landsbyfestival at give genlyd over det ganske land.