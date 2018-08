De lokale hotelejere er godt tilfredse med antallet af overnatninger, der for manges vedkommende ligger på samme niveau som sidste år. Det gode vejr trækker desuden flere spisende gæster på hotellernes restauranter.

Vejen Kommune: Udmærket. Fornuftig. Fantastisk.

Sådan beskriver de lokale hotelejere indtil videre sommersæsonen 2018.

Flere hoteller er fuldt booket, mens andre er tæt på at være det.

På Hotel Skibelund Krat ligger belægningsprocenten for de 19 værelser i øjeblikket på 85 procent. Mange dage har der været fuldt booket.

- Vi er positive, og det kan vi dels takke vejret for. Nogle af vores gæster forlænger opholdet med en ekstra dag for at nyde solen, og vi har også meget mere udendørsservering. August ser også lovende ud, siger direktør Maria Schunck.

Hotel Rødding har tidligere holdt ferielukket i ugerne 29 og 30 men valgte i år at holde åbent, og det har været en succes, fortæller restaurantchef Peter Olsen.

- Vi har haft rigtig mange overnatninger fra blandt andre Finland, Sverige og Norge. Belægningsprocenten på vores 11 værelser har i juli måned ligget omkring 80 procent. Vi har udvidet vores udeserveringsareal og har haft mange flere spisende gæster, så vi er godt tilfredse, og det kan vi dels takke vejret for, siger han.