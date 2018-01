Homoseksuel pædofil dømt for distribution af børnepornografi og for misbrug af en 12-årig dreng

Det fremgår også af videooptagelserne, at han i flere tilfælde havde oralsex med drengen, og at han fik drengen til at optage det hele på den 35-åriges egen mobiltelefon. Herfra blev optagelserne også delt med andre pædofile på internettet.

Efterfølgende viste det sig, at den 35-årige her havde gemt et væld af børnepornografisk materiale. Der var også optagelser af den 35-åriges egne ugerninger - blandt andet flere tilfælde af seksuel omgang med den 12-årige dreng, der er fra en af Vejen Kommunes nabobyer. Drengen fik han kontakt med på internettet.

Ransagningen fandt sted tirsdag den 19. maj 2015, da politiet mødte op på den pågældendes adresse og her beslaglagde en bærbar computer, en stationær computer og et usb-stik.

Vejen: Et omfattende børnepornografisk materiale med både billeder og videooptagelser, som politiet har fundet ved en ransagning i en bolig i Vejen Kommune, har ført til afsløringen af, at den 35-årig mand, som har bopæl på adressen, har haft seksuel omgang med en 12-årig dreng.

Den 35-årige mand fra Vejen er blevet idømt:Ni måneders fængsel. Tre års kontaktforbud til mindreårige på internettet. Tre års frakendelse af retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år.

Håndbold- og fodboldtræner

I november blev han stillet for en dommer ved Retten i Esbjerg, tiltalt i en sædelighedssag med en mindreårig, og blev blandt andet idømt ni måneders fængsel.

Men både den 35-åriges forsvarer og politiets anklager ankede samtidig dommen til henholdsvis formildelse og til skærpelse.

Onsdag blev den tiltalte derfor igen stillet for en dommer - denne gang i Vestre Landsret, og her blev dommen fra november ved Retten i Esbjerg stadfæstet.

Den dømte har selv to børn, og i Retten i Esbjerg erklærede han sig for at være homoseksuel. I årene mellem 2007 og 2015 har han også været håndboldtræner og fodboldtræner for børn.

Men med dommen fra Vestre Landsret er det slut med den slags for den 35-årige mand.

Det fremgår således af dommen, at han fra dens afsigelse i landsretten har forbud mod at have kontakt med børn og unge under 18 år i de kommende tre år.