Holsted Golfklub vært ved juniorgolf

Holsted: RAJT (Ribe Amts Junior Tour) har afholdt juniorgolfturnering i Holsted Golfklub med 71 tilmeldte juniorer fra otte golfklubber i det "gamle Ribe amt".

Starten måtte udskydes en anelse på grund af rimfrost. Humøret var dog højt, og med rødmossede kinder kom alle glade ind i varmen til varme pølser, brød, pommesfrites og sodavand.

Med alle spillere i hus og veloverstået bespisning, var der præmieuddeling og klapsalver til de fire spillere, der havde klaret sig bedst i hver af de fem rækker.

En vellykket dag med Holsted Golfklub som arrangør og mange frivillige hjælpere, som skal have en stor tak for indsatsen. Uden den indsats kan et sådant arrangement ikke finde sted.

Næste turnering er i Vejen Golfklub den 11. maj.