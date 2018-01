Holsted Biogas solgt til engelsk selskab

HOLSTED: Den fynske energikoncern Nature Energy har solgt sine biogasanlæg - bl.a. Holsted Biogas - til et konsortium, der blandt andet består af den London-baserede investor Pioneer Point Partners. Med det nye ejerskab får virksomheden tilført ny kapital og kan realisere sin plan om at bygge op til 10 nye biogasanlæg i Danmark. Det kan også være, kapitalindsprøjtningen bliver afgørende for planerne om at udvide Holsted Biogas til dobbelt størrelse.

I al fald oplyser Nature Energy i en pressemeddelelse, at de nye ejere er klar til at realisere Nature Energys vækststrategi.

- Det er unikt, at de otte fynske kommuner er lykkedes med at skabe den situation vi i dag står i. For 10 år siden var Nature Energy et selskab med røde tal på bundlinjen og en mørk fremtid, men de fynske kommuner så lyset i den grønne omstilling. Nu overleverer vi depechen til et nyt ejerskab, som er klar til at investere i næste kapitel af Nature Energys vækststrategi, siger Jens Otto Dalhøj, bestyrelsesformand i Nature Energy.

Nature Energy blev etableret i 1979 under navnet Naturgas Fyn. I en årrække var virksomheden alene fokuseret på at drive naturgasnettet på Fyn og sælge den fossile naturgas til de fynske gaskunder. De seneste fem år har virksomheden investeret mere end 1 milliard kr. i en grøn omstilling af gasnettet - bl.a. investeringen i Holsted Biogas.

- Det er netop den udvikling, som det nye ejerskab ser en lys fremtid i og ønsker at accelererer med yderligere investeringer. Nature Energy producerer den grønne gas, biogas, ved at bruge husdyrgødning, madaffald og andre affaldsprodukter. Dermed reduceres udledningen af klimaskadelige gasser samtidig med at den fossile naturgas fortrænges.