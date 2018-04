Holst besøgte Højmarkskolen

Vejen: For knap et år siden satte regeringen en pulje på en halv milliard kr. af til at løfte fagligt svage elever i dansk og matematik.

Højmarkskolen i Vejen er på listen over skoler, der kan få andel i midlerne, og derfor lagde Carl Holst mandag vejen forbi som led i en tur rundt til skoler, der kan få del i de mange penge. Skoleleder Lene Korsgaard viste Carl rundt og fortalte om skolens arbejde, og det var et meget positiv og givtigt møde.

- Jeg ser muligheden for at få penge fra puljen som en håndsrækning til skolen og dermed støtte til et vigtigt udviklingsarbejde som de dygtige medarbejdere allerede var i gang med, siger skoleleder Lene Korsgaard i en pressemeddelelse.

- Når vi sætter penge af til at løfte fagligt svage elever, der har udfordringer i matematik og dansk, og udpeger skoler, der kan få andel i de midler, fordi de har en gruppe elever, der sakker agterud, så skylder vi også at tage ud i virkeligheden og lytte til deres bemærkninger og metoder, siger Carl Holst.