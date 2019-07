Holly blev kun fem måneder: Hundehvalp druknet i utildækket brønd

FØVLING: Under en gåtur på Sønder Tirslundvej ved Føvling mandag i sidste uge mistede Maria Grønkjær i Holsted sin elskede hundehvalp Holly. Der er tale om en Border Collie på fem måneder, som havde påbegyndt træning i kunsten af flytte får. Under gåturen fik Holly formentlig færten af en hare. Hun løb væk fra grusvejen og vendte aldrig tilbage.

30-40 hundeejere fra nær og fjern meldte sig frivilligt til at lede efter Holly, og en ældre kvinde, som har boet i området, kom med et tip om, at der i udkanten af en mark ligger en gammel brønd. En slamsuger tømte brønden for vand, og på bunden, 11 meter nede, fandt man Holly, druknet og død.

Familien i Holsted er ramt af sorg og ønsker ikke at udtale sig til avisen.

Det gør veninden Winnie Hansen Schwartz i Esbjerg til gengæld. Hun lagde efter den tragiske hændelse et opslag på facebook, hvor hun kraftigt opfordrer landmænd til at få styr på brønde og boringer.

- Jeg var med til at lede efter Holly, og jeg er dybt chokeret over, at sådan en brønd får lov til at ligge åben, uden afmærkning eller afskærmning overhovedet. Der vokser masser af ukrudt omkring brønden, der nærmest fremstår som et kæmpe hul. Et barn kunne nemt være faldet ned i brønden - eller et rådyr, fortæller en rystet Winnie Hansen Schwartz.

Opslaget på facebook har fået masser af kommentarer, og mange kritiserer, at Holly blev luftet uden snor.

Til det siger Winnie Hansen Schwartz:

- Det kan godt være, at Holly burde have været i snor, men det ændrer ikke på mit budskab om, at sådan en brønd bør være lukket. Jeg har otte hunde og arbejder som fårehyrde. Det sker nu og da, at vi bevæger os hen over et stykke asfalt, når en fåreflok skal flyttes, og så må mine hunde løbe ind på markerne for at gøre deres arbejde ordentligt. Er der en åben brønd et sted, er det en dødsfælde, som mine hunde risikerer at falde i.