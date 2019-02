Høreklinik i Brørup er kommet godt fra start

Den nyåbnede afdeling af høreklinikken på Sydvestjysk Sygehus - der har til huse i Brørup Sundhedscenter - melder om stor travlhed og overvejer eventuelt at udvide åbningstiden.

- Vi oplever generelt en meget stor søgning til klinikken, og vi har for få tider. Derfor overvejer vi lige nu eventuelt at udvide åbningstiden i Brørup, så ventetiderne kan blive bragt ned.

Det oplyser Stig Krarup Petersen, som er ledende overlæge på øre-næse-hals-afdelingen på Sydvestjysk Sygehus, der har ansvaret for den nyåbnede satellit.

Lange ventetider

Høreklinikkerne i Region Syddanmark oplever generelt stor travlhed, hvilket fik regionsrådet til sidste år at bevilge 10 millioner kroner til området.

Pengene har bevirket, at ventetiden på høreklinikken i Esbjerg er faldet markant - fra cirka 60 uger til 41 uger - alt afhængig af konsultations- og behandlingstype, og det er et skridt i den rigtige retning, mener den ledende overlæge.

Han synes, det er en god idé med en satellit i Brørup, idet hovedparten af patienterne er ældre, knap så mobile mennesker, som dermed slipper for at skulle køre til Esbjerg og bruge tid på at finde en parkeringsplads.

- Patienterne er glade for, at de nu kan få hjælp lokalt, og personalet i Brørup Sundhedscenter har også taget godt imod os. Vi deler lokale med en jordemoder, og det fungerer fint, fortæller Stig Krarup Petersen, som tilføjer:

- Selv om vores medarbejdere i det daglige ikke har den store kontakt til resten af personalet i sundhedscentret, fornemmer de tydeligt den entusiasme, der præger stedet.