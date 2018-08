Hør en ny musikalsk krønike om høsten

Vejen: Der var engang, da man på landet altid inviterede til høstfest i forsamlingshuset. Men den tradition er ikke mere, hvad den har været. Vi kan dog stadig mindes en svunden tid i gamle høstsange som for eksempel Marken er Mejet og Det Lysner over Agres Felt. For år tilbage var høsten en anderledes og afgørende tid og mere mærkbar i vores daglige liv, end høsten er det i dag. Den gang havde man respekt for naturen og en ydmyghed for det, man ikke selv havde magt over - noget vi ofte glemmer nu om dage.

Men som et af de eneste erhverv i dag er landbruget stadig afhængig af naturens luner. Ikke mindst denne sommer med en langvarig tørke, bør kunne minde os om det og om, at vi ikke altid er vores egen herre med magt over tingene.

Det er alt sammen noget, som blokfløjtenist Louise Hjorth Hansen har ladet sig inspirere af. Det er der kommet både en lydinstallation og en koncert, Den nye Høstkrønike, ud af. Begge dele kan man opleve på Vejen Kunstmuseum fredag den 17. august, og temaet for det hele er høst og høstens sange.