Højskolen har fået ny formand

Rødding: Forud for generalforsamlingen i Rødding Højskole havde formanden for bestyrelsen, Tove Larsen, meddelt, at hun ønskede at træde tilbage og overlade formandsposten til nye kræfter.

Ny formand er Morten Skov Mogensen, der har et indgående kendskab til skolen. Han har siddet i bestyrelsen siden 2009 og har været næstformand gennem de seneste fem år.

- Det er med glæde og stolthed, at jeg er blevet valgt til formand. Rødding Højskole er en højskole, man gerne vil stå i spidsen for, og med Anja og Mads Rykind-Eriksen som forstanderpar gennem de sidste 11 år er der sket en rivende udvikling. Fra at have været millimeter fra konkurs i 2006 er skolen nu en velbesøgt højskole, der udover at have succes med de lange og korte kurser også lægger hus til over 150 offentlige arrangementer, der gør den til et kulturelt omdrejningspunkt for by og omegn samtidig med, at skolen også markerer sig i den offentlige debat og internt i højskolebevægelsen, lyder det fra Morten Skov Mogensen.