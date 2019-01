Højskole vil udvikle dansk journalistik

Rødding Højskole går sammen med Constructive Institute på Aarhus Universitet for at få sat en ny dagsorden omkring journalistik.

- Som højskole, hvor folkeoplysning er en del af vores hverdag, er det naturligt at indgå et samarbejde med Constructive Institute og andre samarbejdspartnere i bestræbelsen på at udbrede tankerne bag konstruktiv journalistik, fastslår forstander Mads Rykind-Eriksen og Stig Matthiesen, der er hovedfagslærer på Rødding Højskoles journalistlinje i en pressemeddelelse.

Højskolens hovedfag "Journalistik & Mellemøsten" har indledt et samarbejde med Constructive Institute på Aarhus Universitet i bestræbelserne på at få sat en ny dagsorden inden for dansk journalistik. Der skal fokus, hvordan vi taler med hinanden og videreudvikler den oplysnings- og debatform i folkestyret, der er selve grundlaget for det moderne Danmark.

Rødding: Højskolen i Rødding sætter sig nye mål om at være med til at udvikle dansk journalistik.

Nye måder

I samarbejde med Constructive Institute vil højskolen udarbejde og afprøve nyt undervisningsmateriale, som vil motivere eleverne til at gå til det journalistiske håndværk på nye måder - måder og tankegange de kan tage med videre ind på journalistuddannelserne og derved være med til at sætte en ny standard for forholdet mellem journalister, politikere, borgere og vores debatkultur i det hele taget.

- Constructive Institute er stolte af at indlede et samarbejde med Danmarks ældste højskole i Rødding, hvor fremtidens journalister formes og dannes. Sammen vil vi udvikle fremtidens journalistiske uddannelse, så den ikke blot tilpasser sig det gamle, men forsøger at påvirker fremtidens journalistik via en engageret, balanceret, fair og konstruktiv tilgang til det fag, som mere end noget andet er fundamentet under et velfungerende demokrati, siger Ulrik Haagerup, der er direktør for Constructive Institute.

Han føjer til: - Journalistik er i dag én af årsagerne til de problemer, som vore demokratier står overfor med tillidsnedsmelting og manglende lyst til at betale for god journalistik, men journalistikken bliver nødt til at være en del af løsningen - ikke blot for medierne selv, men også for selve den demokratiske debat. Dette kræver nytænkning af journalistikken, pointerer Ulrik Haagerup, der er DR`s tidligere nyhedsdirektør.