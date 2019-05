Højskole sætter vilde kvinder på programmet

Stærke kvindelige forfattere er heldigvis ikke noget særsyn i nyere dansk litteratur - og det bliver de heller ikke, når Rødding Højskole afholder Rødding Litteraturseminar den 11. og 12. maj. Temaet for årets seminar er "De Vilde Kvinder i Litteraturen", og her er det altså kvinderne, der er i fokus. Både dem der skriver, og dem der beskrives i litteraturen.

Vigtigste strømninger

Rødding Litteraturseminar er et nyt årligt arrangement, som sætter fokus på nogle af de vigtigste strømninger i den nye litteratur og i litteraturdebatten. Hvert forår vil arrangørerne vælge et aktuelt tema at mødes om og på den måde tage pulsen på den litteratur, der udgives i disse år. Ønsket er at gøre litteraturdebatten nærværende for alle, så den ikke blot foregår blandt eksperter i medierne.

- Vi mener, at den gode litteratur og samtalen om den hører hjemme i alle landets egne, og vi ønsker derfor at skabe en tradition for større, vedkommende litteraturarrangementer midt i Sønderjylland på Danmarks ældste højskole. Det er nemlig vigtigt, at debatten om litteraturen også finder sted blandt alle os, der blot elsker at læse, siger Lean Pejtersen.