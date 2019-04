Højskole i økonomisk storform i 175 års-jubilæumsår

Rødding: Elevtallet fortsætter med at ligge i den rigtig, rigtig positive ende. Økonomien er bomstærk, og for niende år i træk er der sorte tal på bundlinjen.

Rødding Højskole er i storform; og så netop i året, hvor 175-året for højskolens jubilæum kan markeres.

95 elever tæller forårsholdet, og regnskabet slutter med et solidt overskud på 1,478 millioner kroner. Danmarks ældste højskole er i kanonform. Skolekredsen, der netop har været samlet til generalforsamling, kunne ikke ønske sig et bedre afsæt for jubilæumsåret. For fødselaren har det altså godt.

Der er masser af elever rundt fra hele landet, der er 30 korte kurser for folk i alle aldre, og med over 175 offentlige arrangementer om året er Rødding Højskole en levende kulturinstitution i Sønderjylland. Og det glæder forstander Mads Rykind-Eriksen:

- Jeg tror, at vores succes skyldes, at vi har fundet fodfæste i Rødding Højskoles tradition. Lige siden skolens start i 1844 har det været skolens formål at klæde ganske almindelige mennesker på til at deltage i demokratiet. Vi gør det ved at skabe en skole, der som overskrift vil give elever og kursister mod på livet og lyst til at leve det i fællesskab med andre, siger Mads Rykind-Eriksen.

Han føjer til: - Som mennesker bakser vi jo hele tiden med at finde ud af, hvordan vi skal forvalte det liv, vi har fået. Derfor gør vi meget ud af at bevidstgøre eleverne om den kultur og historie, vi som danskere er rundet af. Vi kan nemlig ikke forandre, hvis vi ikke er forankrede. Udsyn kræver rodfæstethed, forklarer Mads Rykind-Eriksen.