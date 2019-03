Højskole-elever havde styr på indsamling

Søndag var der landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. For andet år i træk var det nogle af eleverne fra Rødding Højskole, der stod for den lokale del af indsamlingen.

Rødding: De sorte indsamlingsbøsser med det røde og hvide Folkekirkens Nødhjælps logo stod søndag formiddag linet op på et af bordene i salen på Rødding Højskole. De ventede bare på, at de kunne få lov til at komme med nogle søde mennesker ud og samle penge ind.

Bag bordet stod flere af højskolens elever klar til at udlevere indsamlingsbøsser, ruter og brochurer til dem, der mødte frem for at være med i den lokale del af Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling.

To af de elever, der havde meldt sig til at være med til at lede indsamlingen, var 19-årige Elspa Liengård og 20-årige Marie Dam Christoffersen.

- Jeg har tidligere været med til indsamlinger med min familie. Det er hyggeligt og en god måde at gøre noget for andre. Nu synes jeg, det kunne være sjovt at være med til at lede en indsamling, fortalte Marie Dam Christoffersen, der ligesom sine højskolekammerater håbede, at mange ville møde frem.

- Vi håber, at der kommer en god sjat højskoleelever, når de er færdige med morgenmaden. Og så har vi talt med præsterne i kirkerne, så de også kunne sende nogen herned, kom det med et smil fra Marie Dam Christoffersen.