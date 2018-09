Højesteretsdom: En del af Skovgårdsvej er ulovligt anlagt

Vejen: Højesteret har sat punktum i den langtrukne strid imellem Banedanmark og landmand Martin Lund Madsen, Ny Endrupholm A/S, i forbindelse med etableringen af den ny bro over jernbanen og den tilhørende Skovgårdsvej ved Industri Vest i Vejen.

I dommen fastslår Højesteret, at Bane Danmark skal anerkende, at beslutningen om ekspropriation vedrørende Ny Endrupholms ejendom, matriklerne i Askov By og Malt, Estrupvej 8: 10 ah, 4 d, 2 cg, 4 bg og 4 ag, er ugyldig.

Til gengæld frifindes Banedanmark for påstanden om, at beslutningen ekspropriering af Ny Endrupholms ejendom, matrikel 7h, Askov By, Malt er ugyldig.

I forbindelse med elektrificeringen af banestrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg, skulle broer hæves for at give plads til at etablere køreledningerne og gøre plads til den strømaftager, der er monteret på de eldrevne tog. Her ville Banedanmark nøjes med at retablere broerne, som de var, men Vejen Kommune ønskede at lukke broen på Estrupvej og erstatte den med den ny bro ved Industri Vest samt at anlægge et nyt vejforløb på cirka 1,4 kilometer til Estrupvej og hen over Martin Lund Madsens ejendom.

Sagens hovedspørgsmål er, om Banedanmark har haft hjemmel i elektrificeringsloven til at gennemføre ekspropriation af en del af Ny Endrupholm A/S' ejendom i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg-Lunderskov.

Et flertal af de fem dommere i Højesteret udtaler: Vi finder, at ekspropriation til opfyldelse af dette mere vidtgående projekt med ændret vejføring, som var mere arealkrævende end grundløsningen, ikke kunne ske med hjemmel i elektrificeringsloven. Ekspropriation til etablering af en ny kommunevej, privat fællesvej og vendeplads er derfor ikke gyldigt foretaget.