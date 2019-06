Høj valgdeltagelse på afstemningsstedet i Vejen

Vejen: Det største afstemningssted i Vejen Kommune er i Vejen by, hvor vælgerne kan afgive deres stemme i Vejen Idrætscenter.

Valgdeltagelsen har dagen igennem ligget højt - sammenlignet med sidste gang. Klokken 17.15 havde 69 procent af vælgerne afgivet deres stemme.

- Tallet er højt, men vi skal huske på, at folketingsvalget for fire år siden foregik på en hverdag. I dag har mange haft fri - og har kunnet tage tidligere afsted. Normalt har vi et stort rykind fra når folk begynder at få fri fra arbejde og frem til lukketid, fastslår Henrik B. Larsen, direktør i Vejen Kommune.

I 2015 nåede valgdeltagelsen på afstemningsstedet op på 85 procent.