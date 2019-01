Hjerter kan sagtens motionere i blæsevejr

Hjerteforeningen i Vejen havde nytårsdag succes med at afvikle den årlige nytårs-travetur. Omkring 40 personer trodsede blæst og kulde og gik fire-fem kilometer i et pænt tempo.

Turen sluttede med, at man gik forbi Vejen Ridecenter og beundrede tribune-opførelsen på Henning Have Stadion.

Det er dejligt at gå og en god idé at starte det nye år på den her måde.

En god start på året

Der blev snakket en del undervejs; også selv om der måtte tales ekstra højt for at overdøve blæstens larm.

- Det er dejligt at gå og en god idé at starte det nye år på den her måde. Da det begyndte at regne i formiddags, frygtede vi godt nok, at turen ville blive aflyst, men det blev den heldigvis ikke, lød det fra to af turens deltagere, Vibeke Elmbæk fra Askov og Jørn T. Andersen fra Skodborg.

De havde tilbragt det meste af dagen med at lytte til wienermusik i fjernsynet og nød at komme ud i den friske luft.