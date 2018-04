Hjerte og hjerne viser vej til naturens mysterier

Naturvidenskab kan også være en lille slimet hjerne eller et bankende hjerte. Det oplevede en busfuld 6. klasses elever ved et besøg på Vejen gymnasium. Et besøg, som var led i en større plan til næsten fire millioner kroner.

VEJEN: Et hjerte ligger og slår. En hjerne trækkes forsigtigt ud af hovedet, og pigen lægger den hvide klump i sin hånd. Rundt om står nogle mindre børn og kigger. Nogle væmmes over den slimede klat på håndfladen. Vi er på Vejen gymnasium og hf sammen med en snes 2.g-elever og en kæmpe flok folkeskole-elever, der er på besøg i laboratorierne i Vejen. Tre faglokaler er fyldt med videbegærlige 6. klasses-elever fra Jels Skole. I centrum og med fingrene nede i hjerner, hjerter og mavesække står nogle skarpe, og noget ældre, gymnasieelever, der ved en hulens masse om naturvidenskab. Det hele foregår jordnært og spændende, for naturvidenskab er ikke bare grafer og teorier. Her bliver skåret fisk op, og organerne bliver studeret på tæt hold. For både hjerte og hjerne er næsten usynlige, når de kommer fra fisken sandart. I lokalet ved siden af bliver der snittet rødkål, som kan bruges til at lave syrebase prøver - altså finde pH-værdien med nogle flotte farveskalaer af væske i små glaskolber. Og i et tredje lokale bliver molekyler bygget op med farverige plastikkugler og plaststænger, som ved første blik kunne ligne avancerede legoklodser, men som jo er byggestenene til alt liv og alle materialer. Fedt i maden, livstidssygdomme og fedtets betydning for helbredet er et emne, som 6. klasserne ved tankevækkende meget om.

Projekt: anvendt naturvidenskab Vejen Gymnasium og HF er tovholder på projektet til 3,7 mio. kroner.Projektet er finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.



Øvrige deltagende gymnasier er:



Tønder Gymnasium og HF



Statsskolen Sønderborg



Rybners Gymnasium, Esbjerg Stx og Htx



Derudover deltager Udvikling Vejen med et pilotprojekt om ambassadører til de videregående uddannelser.



Hvert gymnasium arbejder sammen med to folkeskoler. Vejen Gymnasium og HF arbejder sammen med Jels Skole og Grønvangsskolen.



Beskrivelse:



Projektet vil, med fokus på peer to peer undervisning fra grundskole og op til de videregående uddannelser samt samarbejde med virksomheder, styrke og øge interessen for de naturvidenskabelige fag og dermed sikre, at elever i højere grad vælger naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser.



KILDE: Lars Amdisen Bossen, rektor, Vejen Gymnasium

Vi lærer at give det videre 2.g'erne fortalte med imponerende overblik og forståelse for deres målgruppe af yngre elver, mens de to tovholdere på projektet, lærerne Agnete Hollensen og Anette Johansen, kunne holde sig i baggrunden. Et halvt års arbejde med eleverne med besøg hos fiskeopdræts-firmaet Aquapri gav ro i maven hos både de undervisende elever og deres lærere. Nanna Tiedemann jonglerede sikkert med molekyle-strengene og opgaven med at få de mindre elever med ind i kemiens og molekylernes verden. - Vi får øvelse i, at vi rent faktisk kan bruge vores viden. Og vi bliver også mere sikker på vores viden, når vi skal give den videre, siger hun i en lille pause hos gruppe 9. Hun er godt tilfreds med gæsterne. - Jeg synes, det går meget godt. Børnene får noget ud af det, og de er rimelig gode til de opgaver, vi stiler dem. Molekylerne var måske lidt indviklede i starten.

Live-tv på jv.dk Også klassekammeraten David Nielsen synes, at både folkeskoleelverne og han lærer noget. - Vi skal afstemme niveauet for undervisningen. Og det er da en udfordring at formidle fra A-niveau til 6. klasses niveau. Men vi lærer meget af, at vi skal give stoffet videre, siger han. Han oplever, at han får en bedre forståelse for stoffet, når han skal formidle det videre. JydskeVestkysten sendte en halv times live-tv fra de tre workshops på Vejen gymnasium og hf torsdag. Udsendelsen kan ses stadig ses på jv.dk/vejen og på facebook JydskeVestkysten Vejen Her fortæller eleverne om deres oplevelser, og vi kommer med til nogle af de spændende forsøg.