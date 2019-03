Hjernen kan trænes på mange måder

Den Internationale Hjerneuge blev torsdag markeret i Brørup Sundhedscenter, og de mange fremmødte blev klogere på mulighederne for at genoptræne hjernen efter for eksempel en hjerneblødning eller en blodprop.

BRØRUP: Der var torsdag eftermiddag fuldt hus i kantinen i Brørup Sundhedscenter. Centret lagde lokaler til forskellige oplæg i forbindelse med Den Internationale Hjerneuge, og dagen bød både på personlige beretninger, hjernegymnastik på en ny måde, et oplæg om ridefysioterapi og en tale ved Birgitte Hysse Forchhammer, ny direktør for Hjernesagen. Hun argumenterede for større kvalitet i rehabiliteringsdelen og påpegede, at der i årevis er gjort meget for at forbedre operations- og behandlingsmetoder på landets sygehuse; nu bør tiden være kommet til også at sikre god kvalitet i rehabiliteringen. - I Hjernesagen mener vi, at vi skal have nogle nationale standarder for rehabilitering, og der skal være en synlig varedeklaration. Det bør stå på døren indtil de rum, hvor rehabiliteringen finder sted, hvem der arbejder med de hjerneskadede, og hvilken uddannelse de har. Samtidig mangler vi data på, hvor mange der er i rehabilitering, og hvor meget de får ud af det, lød det fra den nye direktør, som også mente, at der bør skabes centre i Danmark, hvor man er specialiseret i netop rehabilitering på området med hjerneskader.

Ind imellem de mange indlæg var der tid til at snakke. Foto: Astrid J. Vestergaard

Øvelser gav smil Både Hjernesagens direktør og Gitte Søndergaard, idrætskonsulent hos DGI, fastslog, at hjernen kan trænes - også selv om den har fået skader. Sidstnævnte fortalte om det, man kalder for "SMART training". Det er en forholdsvis nyudviklet træningsform, der blandt andet kan bruges af folk med hjerneskader, og de fremmødte i Brørup Sundhedscenter fik mulighed for at deltage i forskellige, øvelser, der hurtigt bragte smilene frem, fordi det viste sig at være noget af en udfordring både at huske på tal og koordinere kroppens bevægelser i et fastlagt mønster. Omkring 45 personer deltog i de lokale arrangementer i forbindelse med Hjerneugen, og blandt de fremmødte i Brørup Sundhedscenter sås både folk med hjerneskader, pårørende, studerende og sundhedsfagligt personale.

Idrætskonsulent hos DGI, Gitte Søndergaard, fortalte om SMART Training og demonstrerede forskellige øvelser, der træner hjernens funktioner på en sjov og brugbar måde. Foto: Astrid J. Vestergaard

Samarbejde kan fortsætte Jette Holmgaard, som er hjerneskade-koordinator i Brørup Sundhedscenter, er yderst tilfreds med fremmødet. Hun udtaler, at Brørup Sundhedscenter også næste år vil samarbejde med den lokale afdeling af Hjernesagen for at markere Den Internationale Hjerneuge. Søndag vises filmen "Dem vi var" i Brørup Bio - filmfremvisningen sker i anledning af Hjerneugen.

Der var lagt masser af pjecer frem i kantinen i Brørup Sundhedscenter. Foto: Astrid J. Vestergaard