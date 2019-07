Sdr. Hygum: Efter sidste sommers tørkekatastrofe, er der i år udsigt til en rigtig god høst på Hygum Hjemstavnsgård. Det har mange besøgende i weekenden kunnet forvisse sig om, da gårdens mange frivillige smøgede ærmerne op og inviterede til "Landsbyen i arbejde".

Det er i det hele taget et kæmpe stort arbejde at drive et landbrug som i gamle dage, men sidste sommer stod arbejdsindsatsen ikke mål med den særdeles dårlige høst.

Det var alt for tørt, og vi måtte vande med drypslanger. Alligevel fik vi et elendigt udbytte. Meget af det visnede væk for os, så vi såede to gange, men det ville bare ikke spire, siger Karin Nielsen, der sammen med Marianne List har påtaget sig opgaven at passe og pleje hjemstavnsgårdens enorme køkkenhave med grøntsager og blomster.

Også i år har Hjemstavnsgården måttet vande ekstra, men sommeren har ikke været så tør som sidste år.

- Denne sommer får vi et kanon godt udbytte. Dog har pastinakkerne af en eller anden grund ikke villet spire. Vi såede første gang 15. maj og har siden forsøgt at så endnu to gange. Det har bare ikke hjulpet, så hvad angår pastinakker, får vi i år et magert udbytte, fastslår Karin Nielsen.

Hun glæder sig til at skulle sælge alle de fine grøntsager fra Hjemstavnsgårdens egen vejbod lige på den anden side af Ribevej.