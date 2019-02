Her klares det hele over en kop kaffe

HOLSTED: Så gør vi det. Det klarer I. Er det en aftale? Så er den på plads!

Der er stort set ingen betænkningstid, når Holsted Lokalråds generalforsamling mødes en gang om året. I aftes oven i købet med en overraskelse, nemlig med et forslag fra en borger på dagsordenen.

- Det er vist første gang i lokalrådets 10 årige historie, at vi skal behandle et forslag, konstaterede formand Brian Thaysen.

Mødets dirigent Jan Møller Pedersen præsenterede forslaget fra Inger Nielsen, Møllegade 18, Holsted By. Hun vil gerne have en bænk i Vestergade, så ældre fra bymidten kan holde et hvil på halvvejen, når de besøger kirkegården vest for byen.

- Det bakker vi op, men jeg kan ikke forestille mig, at vi må opstille en bænk uden at spørge kommunen først, sagde Brian Thaysen.

Deltagere i mødet kunne oplyse, at der faktisk står en gammel bænk i Skoleplantagen. Måske kan man få kommunen til at reparere den, så seniorer ikke skal køre træt på vandringen, og så Lokalrådet kan spare en bevilling til en ny bænk.

Lokalrådet vil gerne give et bidrag til foreningen Anlæggets Venners planer om en toiletbygning i Anlægget i Holsted St., men repræsentanter fra foreningen kunne på mødet berette, at der er gået politik i sagen. Kommunen har nemlig uden at konsultere foreningen renoveret en gammel vandforsyning til et tidligere klubhus midt i anlægget, men den placering siger Anlæggets Venner absolut nej til. De vil have toilettet placeret i den vestlige ende, hvor dagplejen holder til, og har nu bedt kommunen om et møde.

Byrådsmedlem Bodil Staal blev bedt om at fortælle om arbejdet med at flytte de nuværende brugere fra Vestergade 17 til det tidligere rådhus, bl.a. Lokalarkivet og Billardklubben, når teknisk forvaltning centraliseres i Vejen til november. Desuden skal seniorernes aktivitetscenter, Midtpunktet, flyttes fra Medius til det tidligere rådhus.

Frede Uhrskov stillede spørgsmål ved økonomien i Medius, når aktiviteter flyttes væk. Sagen bliver drøftet, oplyste Bodil Staal.

Hans Kristian Kristiansen genopstillede ikke til bestyrelsen. Han blev afløst af Frede Uhrskov. Brian Thaysen og Hanne Gerken blev genvalgt. Mona Christensen og Lars Bay blev valgt som suppleanter.