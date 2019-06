Her kan du fejre sankthans

Søndag den 23. juni er det sankthansaften, og mange steder i Vejen Kommune bliver det fejret med bål, sang og taler. Her kan du se nogle af de steder, hvor du kan tage familien med til en hyggelig aften.

Askov, ved Dammen Klokken 17 sørger Askov Bylaug for, at grillen er varm til grill-selv. Klokken 18.45 synges ved Birkely. Faklerne tændes, og alle går i optog til Dammen. Klokken 19.30 tændes bålet. Årets båltaler er Rikke Holm, forstander på Askov Højskole.

Brørup, Museet på Sønderskov Fra klokken 18 til 22 er der sankthansaften hos Museet på Sønderskov. Alle er velkomne. Museet holder åbent i udstillingerne fra klokken 19.30 til 20.30. På plænerne holdes familieaften. Medbragt mad kan tilberedes på herregårdsgrillen. Man skal selv huske bord, stol og tæppe. Der vil være båltale, og bålet tændes klokken 21.

Gjerndrup, Enghave Dyre- og Naturpark Enghave Dyre- og Naturpark holder sankthansaften ved fiskesøerne. Klokken 18 tændes grillen - man skal selv medbringe mad. Drikkevarer købes hos naturparken. Klokken 20 tændes bålet. Her vil være fællessang og båltaler. Efter bålet kan der købes forfriskninger, kaffe og kage. Og der er gratis snobrød til børnene. Alle er velkomne - der er ingen tilmelding.

Glejbjerg, kirkestien Glejbjerg Borgerforening holder sankthans på kirkestien. Der vil være fakkeloptog fra torvet klokken 19. Lokalrådets formand Majbritt Kock er årets båltaler. På pladsen kan der købes pølser med brød, kage, kaffe, øl, vand og popcorn.

Hjerting, Hjerting Skovvej 1 Hjerting Landsbyforening inviterer til sankthans fra klokken 15.30 på Hjerting Skovvej 1. For ti kroner kan man købe snobrødsdej, en pølse og lidt grøntsagsstænger til hvert barn. Der sælges grillpølser med kartoffelsalat, øl, sodavand og juice. Bålet bliver tændt cirka klokken 19. Man skal selv medbringe snobrødspind samt et tæppe til at sidde på.

Holsted, Guldagervej 2 Sankthans ved De Blå Spejdere. Aftenen begynder klokken 18, og bålet tændes klokken 19.30. Der vil være aktiviteter for børnene, og der kan købes kaffe, kage, pølser og sodavand.

Holsted, Særmarksvej 9a Anlæggets Venner inviterer til sankthans i anlægget på Særmarksvej 9a ved hytten og legepladsen. Aftenen begynder klokken 18, hvor der kan købes kaffe, kage, pølser og drikkevarer. For børnene er der mulighed for at grille skumfiduser. Bålet tændes klokken 19.30. Båltalen holdes af Hans Christian Schack. Alle er velkomne.

Hovborg, krohaven Hovborg Borgerforening holder traditionen tro sankthans fra klokken 20.30 i krohaven, hvor der vil være sankthansbål.

Jels, Jels Søbad Jels Borgerforening holder sankthans ved søbadet. Fra klokken 17.30 er man klar med grill og fadølsanlæg. Klokken 19 holder MF Troels Ravn årets båltale. Herefter tændes bålet.

Lintrup, Glad Zoo Glad Zoo Venner inviterer til sankthans i Glad Zoo på Gl. Møllevej i Lintrup. Dørene åbnes klokken 18, og klokken 18.30 er der mulighed for at spise den medbragte eller bestilte mad. Klokken 19.30 kan man komme en tur rundt i parken. Klokken 20.30 bliver bålet tændt. Båltale holdes af Jacob Bech Jensen. Der vil være forskellige sange ved bålet.

Rødding, Højskoleengen I Rødding er der sankthansaften på Højskoleengen. Klokken 19.30 er der gudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke. Fra klokken 20 kan der købes pølser med brød, øl og vand samt kaffe og kage. Klokken 20.15 spiller pigegarden, og klokken 21 er der sang og båltale ved landdistriktskonsulent Ditte Maj Sjørslev, Vejen Kommune. Herefter tændes bålet.

Skodborg, Skodborg Børneskov og -sø Klokken 15.30 til 16.30 er der sponsorløb. Klokken 17.30 sælger spejderne pølser, kartoffelsalat og drikkevarer. Klokken 19.30 er der festlig underholdning med brandværnsorkestret. Klokken 19.45 er der båltale ved Jan Thomsen, og klokken 20 tændes bålet.

Veerst, legepladsenVeerst Bylaug holder sankthans på legepladsen. Klokken 17.30 tændes der op i grillen. Man kan medbringe egen madkurv eller købe pølser og brød. Der sælges kaffe, kage, øl og sodavand. Der er gratis popcorn og snobrød til børnene.

Vejen, Knudepunktet Vejen Pensionistforening holder sankthansaften på Knudepunktet klokken 19.30. Bålet tændes klokken 21.30. Der er båltale ved MF Troels Ravn, og underholdning af Knudemusikanterne. Deltagelse koster 40 kroner - og prisen inkluderer entré, kaffe/te og kage eller to pølser med brød og en øl/vand. Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne.

Øster Lindet, ved Ungdomshuset Stenderup/Øster Lindet Landsbyforening inviterer til sankthans ved Ungdomshuset. Båltale ved Else Andreasen og Henning Jensen Landsboelsgade klokken 20. Efter talen tændes bålet. Der kan købes pølser, kaffe, kage, øl og vand.