Brørup: For mange af de ældste elever i skolen kan det være svært at finde ud af, hvordan man selv skal være med til at forme ens egen fremtid. I løbet af ottende klasse, skal eleverne til at overveje, hvad der skal ske efter 9. klasse. Skal man videreuddanne sig og fortsætte på HF eller i gymnasiet, eller skal man satse på en faglig uddannelse og finde sig en læreplads? Hvilke muligheder er der på arbejdsmarkedet? Kan man få et job? Har jeg det, der skal til?

Spørgsmålene er mange - så mange, at en stor del af eleverne ikke er uddannelsesparate.

Sådan er det også på Brørupskolen, hvor trivselsvejleder Ole Hansen i den forgange uge har givet en gruppe af elever i 8. klasse en mulighed for selv at være med til at give en hånd med i undervisningen.

- Vi har en frekvens af elever, som ikke er uddannelsesparate, og sammenlignet med andre skoler ligger vi på Brørupskolen lidt højere end gennemsnittet på landsplan, siger Ole Hansen og forklarer, at eleverne derfor skal have hjælp til valgparathed.

Et af midlerne i den form for undervisning er at inddrage udvalgte elever i et praktisk projekt, og det er forklaringen på, at syv elever fra skolens 8.-klasser i en uges tid har været travlt beskæftigede med at bygge fire nye fodboldmål - to, til brug for eleverne i 6. klasse, og to til skolens ældste elever.

- I løbet af projektet har vi benyttet os af pedellens værksted, og så har de syv elever skullet fremstille fire fodboldmål, siger Ole Hansen.