Her giver traktorerne alt, hvad de kan trække

110 voldsomme traktorer fra Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Finland, gav den fuld gas for et tusindtalligt publikum i Sdr. Hygum.

Sdr. Hygum: Larmen er øredøvende, luften er tyk af dieselos, og på langsiden er der sort af mennesker. Men sådan er det at være til powerpull i Sdr. Hygum, og det var der flere end 4000 mennesker, som var lørdag på arealerne ved byens rideklub. Her var der dog helt andre hestekræfter på spil end vanligt.

Allerede inden byskiltet i Sdr. Hygum måtte besøgende i bil, for nedrullede vinduer og i kø væbne sig med tålmodighed. På stor afstand kunne de til gengæld glæde sig over, at monstermaskinerne var ved at varme op og spille med musklerne. Har du været i Australien, vil du sikkert også kunne genkende lyden, som kom den fra det særegne blæseinstrument "down under" - en didgeridoo. Ganske vist en voldsom stor en af slagsen.

Traktorerne - den ene mere imponerende end den anden - måtte også væbne sig med tålmodighed og holde i kø, inden de fik lov til at give den fuld gas med en 20 tons tung slæde på slæb. Lige inden startsignalet sørger traktorføreren for at få de imponerende hestekræfter til at give den alt, hvad traktoren kan trække. Interessant nok ser den slags næsten ud som, når du starter havegrillen op derhjemme. Lyden er dog anderledes øredøvende. Først kommer der hvid røg op af skorstens røret, så skifter røgen farve til blå, inden den tonser ud af røret som kulsort røg fra en islandsk vulkan i flammer.