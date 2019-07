Her fik bilisterne 90 fartbøder

Bække: Danmarks bedste flække, lyder landsbyen, Bækkes, slogan, men tirsdag var der uden tvivl mange bilister, som sikkert ikke syntes, at det var det bedste sted at køre. Byens borgere havde nemlig bedt politiet komme med fotovognen, for der køres alt for stærkt gennem byen.

Det viste sig at holde stik, og det måtte ikke færre end 90 bilister sande efter at være blevet blitzet og præsenteret for lige så mange fartbøder.

Seks bilister nøjedes ikke med at indkassere en fartbøde - de fik også et klip i kørekortet.

Dagens højeste hastighed blev målt til 76 kilometer i timen. Men dermed er det ikke slut, for politiet har lovet at følge op med flere hastighedsmålinger i landets bedste flække.