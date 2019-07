Her får trafikken en grundig overhaling

Askov: "Trafikulykker kan aldrig undgås, men det er muligt at forebygge alvorligheden ved ulykkerne med øget fokus på hastighedsplanlægning."

At det forholder sig sådan, kan man læse i Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2019-2022. Man kan også læse, at det er påvist, at hastigheden er et af de største problemer. Jo større hastighed, trafikanterne kører med, desto større er risikoen for, at der sker trafikuheld.

Det er baggrunden for, at Vejen Kommune er i fuld gang med at udarbejde en hastighedsplan, og den skal være klar inden udgangen af 2020.

Trafiksikkerhed og fartbegrænsning var også til debat på det seneste dialogmøde mellem Askov Bylaug og Vejen Kommune. Her foreslog bylavet, at den hastighedsbegrænsning på 40 kilometer i timen, som allerede er blevet indført ved Askov-Malt Skole, bør udvides, så den kommer til at gælde gennem hele byen. Det vil måske også kunne mindske den tunge trafik gennem byen.

Bylavet er bekymret for den tunge trafik gennem Askov ikke mindst i morgentrafikken, hvor mange elever cykler til skole.