- Jeg har altid godt kunne tænke mig at have et eller andet med træ at gøre, men har ikke haft tid til det, fortæller Jens Gregersen, der inden han gik på pension har været landmand og greenkeeper på golfbanen i Jels.

Hver tirsdag mødes en gruppe mænd fast for både at hygge og ikke mindst arbejde med de forskellige stykker i træ i forskellige træsorter, der enten bliver til fine fugle, mus eller endda salt- og peberkværne.

- Vi bliver ved indtil 11.30-11.45, og så bliver der gjort hovedrent, ellers får vi et spektakel, når pigerne kommer, smiler Jens Gregersen - og pigerne han henviser til, er kvinderne, der arbejder i værkstedet med keramik, for deres ting og træstøv går ikke så godt i spænd.

Altid haft passion for træ

66-årige Helge Bojsen, der bor i Øster Lindet, har været ansat ved flyvevåbnet i 40 år, inden han gik på efterløn.

- Men jeg har altid haft en passion for træ, siden jeg var knægt. Så da jeg gik på efterløn, tog jeg mig sammen og købte en drejebænk, og kunne ikke forstå at jeg ikke havde gjort det for mange år siden, fortæller Helge Bojsen, der udover at arbejde med træet i aktivitetshuset i Rødding også er at finde på Knudepunktet i Vejen hver mandag formiddag.

Helge Bojsen fortæller, at det kræver lidt tålmodighed at kunne forvandle kedelige firkantede træstykker til fine ting.

- Ja, man skal have en form for ro, når man arbejder med det, siger han.

- Ellers giver det et ordentligt skrald, og så kommer det susende, supplerer Jens Gregersen med et smil.

Selvom det er arbejdet med træet, de har tilfælles, så skal man ifølge de to herrer heller ikke underkende det sociale.

- Sommetider kan Helge nå at dreje 20 fugle, og andre gange er det kun fem. Så er det fordi, han har snakket for meget, kommer det drillende fra Jens Gregersen.

- Jeg skal jo heldigvis ikke leve af det. Men man kan godt få noget ud af at lave ting, som andre kan blive glade for, kommer svaret fra Helge Bojsen.