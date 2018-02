Her blev 53 fartsyndere blitzet

Vejen Kommune: At der er for meget fart over feltet rundt omkring på landevejene i Vejen Kommune har politiets ATK-biler gang på gang dokumenteret. Senest er bilisterne blevet mål på tre forskellige strækninger tre dage i rap, hvor 53 fartsyndere blev blitzet.

Tirsdag var det på Grindstedvej ved Hovborg, hvor højeste tilladte hastighed er 80 kilometer i timen. Alligevel var der 20 bilister, som kørte hurtigere end tilladt. Tre fik klip i kørekortet, og en enkelt bilist mistede kørekortet. Højeste målte hastighed her var 139 kilometer i timen.

Onsdag var det bilisterne på Lunderskovvej, der blev målt. Her var der 21 bilister, der kørte hurtigere end tilladt, og to fik et klip i kørekortet.

Torsdag var det endnu engang bilisterne på Røddingvej ved Skodborg, der blev målt, hvor højeste tilladte hastighed er 60 kilometer i timen.

12 bilister blev blitzet, en bilist fik et klip i kørekortet, og en enkelt fik oveni en betinget frakendelse af kørekortet.

Politiet har allerede meddelt, at ATK-bilerne snart igen vil være på plads klar til at blitze fartsyndere ved Hovborg, i Vejen og ved Skodborg.