Her blev 14 jagthunde sat på en prøve

Vildtet stortrives på markerne omkring Nørbølling, og derfor er der stor interesse for at deltage i den årlige lokale markprøve her. Også i år kunne Brørup Jagthundeklub melde fuldt hus.

- Efter kaffen gik vi i terrænet, hvor vi havde en rigtig god dag, og hvor vi kunne konstatere, at vildtet trives rigtig godt i området og er kommet godt igennem vinteren. Vi så især mange harer, men der var også godt med agerhøns, fasaner og råvildt. Med alt det vildt blev det til mange gode situationer for vores hunde, som blev retfærdigt og kompetent bedømt af dommer Robert Poulsen Fra Rødekro, siger Leif Holm.

Fem førstepræmier

Det blev til fem førstepræmier og en andenpræmie. Efter en matchning om pokalerne mellem vinderne af førstepræmierne var det unghunden "Chaos", som vandt pokalen for Bedste Unghund og pokalen for bedste Engelske Unghund. "Gaston" vandt pokalen for bedste hund i åben klasse og pokalen for prøvens bedste hund.

- Fra jagthundeklubben skal der lyde en stor tak til lodsejerne for lån af markerne, siger Leif Holm.

Den årlige lokale markprøve i Nørbølling havde tidligere besvær med at opnå et tilstrækkeligt stort antal deltagere. Men de tider er for længst forbi. Ved officielle markprøver i Danmark, må deltagerantallet ikke overstige 12 jagthunde. En lokal markprøve er dog kun at betragte som en træning for jagthundene og deres førere, og derfor kan dommeren her godt sige god for et par hunde ekstra. Men med 14 deltagere har Brørup Jagthundeklub denne gang kunnet melde fuldt hus.