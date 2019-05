Hver fredag samles hundredvis af landmænd for at købe og sælge kvæg på husdyrauktionen i Brørup. Avisen kiggede indenfor og fik et indblik i en verden, hvor vigtige ting afgøres helt uden ord.

Men sådanne blik eksisterer ikke her. Med mindre det altså gælder en kvie, der er i god foderstand, har stærke klove og et fredsommeligt gemyt...

En kvindelig dyrlæge iført grøn kittel og sorte gummistøvler står klar til at undersøge dyrenes helbred, inden de ender i ringen. Hun smiler smukt, og under normale omstændigheder ville hun have fået mange beundrende blikke fra de mange mænd omkring hende.

Det er de små detaljers sprog, der tales i auktionshallen i Brørup hver fredag ved middagstid. Og stakkels den, der ikke mestrer sproget! Han risikerer nemlig at gå hjem med en kvie eller et par ammekøer, for hver enkelt bevægelse tæller, når auktionarius Henning Olsen præsenterer kreaturer fra nær og fjern i den opstillede ring.

BRØRUP: Et nik. Et blik. Et diskret løft med en pegefinger.

Landmændenes fristed

- Auktionerne i Brørup er et fristed for os. Det er skønt at komme her og slippe lidt væk fra livet, der godt kan være lidt stressende, fortæller 44-årige Poul Erik Espersen fra Tobøl. Han er landmand på deltid og passer et job i vindmøllebranchen ved siden af. Han har 60 stykker kødkvæg af blandet race gående derhjemme og er denne fredag på udkig efter et par ammekøer.

71-årige Hans Møller er fuldtidslandmand i Tobøl. Han har masser af kødkvæg og producerer cirka 700 tyrekalve om året.

Han er kommet på husdyrauktion i Brørup i over 50 år og var kun en bette knægt, da han første gang gik på auktion med sin far. Gennem årene har Hans Møller medbragt både børn og børnebørn, så auktionen i Brørup er gået i arv.

- Jeg kan bedst li´ at købe på auktion. Køber man dyr af en nabo, kan der let opstå diskussioner om prisen. På en auktion er alle med til at bedømme de dyr, der bliver vist frem, fortæller Hans Møller.

Husdyrauktionerne i Brørup ledes af et udvalg. Jørgen Bruun er formand for dette udvalg og har stået i spidsen for auktionerne siden 1993.

- Jeg er vild med den stemning, der er her. Mange landmænd kommer fredag efter fredag, fortæller Jørgen Bruun, som regner med, at man denne fredag vil omsætte for 400.000 - 500.000 kroner.

På markedskontoret har man travlt med at registrere handler, og mens dette arbejde finder sted, mødes nogle landmænd på markedsrestaurationen for at drikke en øl og på den måde markere, at de har gjort en god handel.

Mens de kolde dråber glider ned, blander danske dialekter sig med lyden af brølende køer.

Medbragte landbokoner - og dem er der ikke ret mange af - går en runde blandt de kræmmerboder, der er sat op i en hal ved siden af auktionshallen.

De kender turen, konerne. Og de kender deres mænd.

Det er først, når det indkøbte kvæg er kørt hjem til gården, at man reelt kan se, om der er gjort en god eller en dårlig handel.

De dårlige handler snakker man ikke om.

De gode, derimod, gør indtryk på naboen, og giver lyst til at komme igen næste fredag.