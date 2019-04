Helios på ski inklusive diverse strabasser

HOLSTED: Friskolen Helios i Holsted har været på studierejsen i Norge. Klasselærer Jan Volder har sendt denne beretning:

Så er alle elever og lærer vendt hjem fra årets studierejse i Harfjell i Norge, alle i godt behold, både lærer og elever. Men med en masse dejlige oplevelser i bagagen.

Vi lagde ud fra Helios mandag morgen kl. 7, og vi skulle sejle fra Hirtshals til Larvik, en tur på ca. 3,5 time. Vi var fremme ved hotellet ca. kl 23 om aftenen, dog ikke det planlagte hotel!

Første store udfordring var, at vi ikke kunne komme op på vores hotel pga. snestorm, fordi fjeldet var sneet til. Først næste dag var det muligt at komme frem til vores destination, nemlig Hornsjø Fjeldhotel, som ligger på toppen af fjeldet i ca. 900 meters højde over havet.

Hvilket vores elever bare tog i stiv arm, ingen problemer der.

Da vi ankom, fik vi pakket ud og klædt om til vores ski-dress, så var det bare ned til Harfjell, hvor vi skulle have udleveret vores udstyr. Alle var bare megaglade og spændte. Kun en af vores 10 elever, som var med på studierejsen, havde prøvet at stå på ski før.

Så derfor var det bestemt, at alle startede over på børnebakken, hvor der var to skibakker, en lidt mindre og en lidt større, som endte på grøn løjpe. Nu skulle der læres at plove, og at man kunne tage nogle sving på ski. For nogen er det let, for andre vil skiene ikke lige helt det, som hovedet vil.

Hvilket til tider gav mange gode grin, men også til tider, hvor man bare havde lyst til at smide sine ski langt væk, måske i virkeligheden få dem til at forsvinde.

Allerede på anden dagen, havde vi elever der var klar til at prøve kræfter med de rigtige løjper oppe på bjerget.

Men en ting er at stå på ski, en anden ting er at nyde i fulde drag, at suge til sig, mærke med alle sanserne, at se sig omkring, kigge op, lægge mærke til ens omgivelser, disse ting er ikke en selvfølgelig i vores hverdag på skolen, men i Harfjell kom disse virkelig i spil, mange havde aldrig set så meget sne før. Nogen havde aldrig set så store bakker før og nu skulle man stå på ski ned af dem, de må sgu være skøre disse lærer, som er med på studierejsen, sagde flere elever.

Det er lige præcis i disse situationer, at vi vurderer og analyserer, hvor alle de nye herlighedsværdier kommer til at gå op i en større enhed på vores studierejse.

Mange af vores elever følte sig begrænset de første par dage på ski, men det skulle de få lavet om på de næste par dage til store tilfredshed både for dem selv og i lærergruppen. De var bare så seje alle sammen.

På tredjedagen havde vi syv elever med helt oppe på toppen af Harfjell, som var første gang, vi havde så mange med. Nu skulle der køres blå og grøn løjpe ned ad bjerget, en tur på ca. 3100 meter, hvilket senere viste sig, at det ikke var noget problem.

Senere gik der lidt konkurrence i, hvem der kunne komme først ned af bjerget, og den hurtigste var helt klart... Det var da underligt, det har jeg glemt hvem det var.

Meget underligt.

Denne tur ned af bjerget første gang med eleverne står som et af vores højdepunkter på denne studierejse.

Men på fuld udblæsning ned af bjerget, stopper alle vores eleveres daglige konflikter og deres til tider anstrengende gloser, nu gælder det bare om at holde koncentrationen, få skiene til at makke ret, prøve at huske det, som deres lærer sagde, inde de lod skiene glide ud over toppen af fjeldet.

Det er lige præcis nu, at alle vores elevers konflikter, end ikke elimineres, men de bliver væsentlig mindre, det er bare total fedt at se, noget af det bedste man kan opleve sammen som skole.

Nogle af vores elever endte med at køre på rød og sort løjpe og jeg skal lige huske at sige, det kræver sin mand eller kvinde, at give sig selv lov til det, både rent mentalt, men også at få lov, af sine lærer, som også lige pludselig synes det hele ser lidt stejlt ud.

Om aften efter aftensmad, har den bla stået på svømmehal eller på "Rundt om bordet" nede ved bordtennisbordet, som faktisk alle vores elever går meget op i.

Vi har i alt haft fem dage på ski, hvilket var perfekt, ikke en dag for meget, ikke en dag for lidt.

Alle elever har stor set lært at stå på ski, for nogen er det naturligt, som bare vil have mere og mere fart på, så selv lærer Jan må begynde og give op på, at følge med de unge ned af bjerget, men heldigvis havde vi Kian med, som stadig kan sætte de unge på "plads" når der var behov for dette, det har givet utrolige mange smil og latter. Så fedt at se og opleve sammen, når man lige pludselig kan begynde og grine sammen når en vælter og han lige får en gang sne i hovedet af de andre som kommer på ski efter ham (Ingen navne nævnt).

For nogen elever, har det været lidt af en udfordring at få skiene til at lystrer, men de har også givet udtryk for, at de er klar til næste år, hvilket er kæmpestort af dem.

Noget af det jeg synes, der har været fantastisk ved denne studierejse, er, at stor set alle elever har fået deres ambitionsniveau til at passe med virkeligheden. Man har været åben og klar til at tage imod undervisning og gode råd fra alle lærere.

Motivationen har bare været så høj i år blandt alle vores elever, så fedt at se deres optimale tilgange til udfordringerne.

Denne studierejse vil jeg altid huske, alle oplevelserne sammen, som har sat sig fast på nethinden, og fra tid til anden, vil de dukke op og blive til gode fortællinger og gode historier sammen og fællesskabet vil blomstre når vi snakker om det sammen.

Tak for lån af jeres børn til både forældre, plejeforældre og opholdssteder.

"Hvad har vi dog gjort, siden vi skal have det så godt"

Det var vores motto på studierejsen, som alle vores elever kan sige i søvne, og det holdt os sammen.

Tak.

Lærer Jan Volder Rasmussen

Lærer Elo Asmann

Lærer Kian Refslund

Eleverne Jannik Hansen, Justin O. Hansen, Kristine, David W. Hansen, Nicole og Michelle.