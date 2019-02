Hele verden besøgte Vejen for at lege, lytte og lære

- Det er et kæmpe arrangement for os. Jeg synes, det har været en super god proces at stable konferencen på benene. Arrangørerne har fuldstændig styr på det, og deltagerne er gode til at rydde op efter sig, lød det både lørdag aften og søndag eftermiddag fra idrætscentrets direktør Jakob Sander, som gik rundt og iagttog det hele.

Foreningen Bifrost, der stod bag konferencen i VIC, har til formål at gøre børn og unge til hele, kreative og sociale individer.Foreningen giver børn og unge en forståelse for andre mennesker og kulturer gennem styrkelse af deres empati, refleksion og indlevelse. Foreningen bruger rollespil som metode, og der spilles rollespil i alle foreningens over 55 danske lokalafdelinger. Når man spiller rollespil, forestiller man sig, at man er en anden person i en historie, der kan foregå i fantasien. Et rollespil adskiller sig fra skuespil ved, at det ofte ikke opføres for tilskuere. Rollespillet har desuden ofte et meget stort element af improvisation over sig.

- Konferencen går på skift mellem fire nordiske lande og blev allerførste gang afviklet i Norge i 1997. Sidste gang, konferencen blev holdt i Danmark, blev den afviklet i Ringe. Jeg kan ikke helt huske, hvordan vi i styregruppen fik øje på Vejen, men det er helt vildt godt at være her. Stedet er meget åbent over for de unge og over for det brede rollespilsmiljø, der er repræsenteret. Sidder jeg i styregruppen næste gang, vi skal arrangere en rollespilskonference i Danmark, vil jeg helt klart foreslå, at vi holder arrangementet i Vejen Idrætscenter igen, lød det fra ham.

Når voksne leger

Rollespils-konferencen havde temaet: "Enter the playground".

På dansk betyder det: "Gå i gang med at lege", og alt blev da også afviklet, så der var plads til leg. En bar blev for eksempel forvandlet til en borg. Lørdag aften afviklede man et stort drag show, og ind imellem de muntre indslag blev der brugt tid på at gå i dybden med både rollespils-design, interaktion og strategi.

Flere forskere deltog i konferencen og gav deres bud på, hvordan man kan bruge rollespil i undervisningssammenhæng, og hvordan også autister kan have gavn af at spille med.

Ifølge Søren Ebbehøj er der da også masser af personlige oplevelser at hente, hvis man giver sig i kast med at spille rollespil.

- Rollespil er i bund og grund voksne, der leger, udforsker ting sammen og bliver klogere i en legende og interaktiv atmosfære, fortæller han og tilføjer:

- Man kan lære utroligt meget ved at "gå et par kilometer i andres sko". For eksempel husker jeg tydeligt, hvordan det var at være med i et rollespil om homoseksualiteten i USA, da AIDS-epidemien brød ud, og hvordan det var at spille med i et rollespil om konflikten mellem Israel og Palæstina. Jeg lærte virkelig meget ved at leve mig totalt ind i de roller, jeg fik, og jeg føler, at jeg efterfølgende har fået en meget større forståelse for disse konflikter.

At weekendens rollespils-konference i Vejen Idrætscenter var både stor og international, blev for alvor slået fast, da en bog om rollespil blev udgivet og præsenteret i forbindelse med arrangementet.

Bogen er skrevet af 60 forfattere, bosat i ti forskellige lande, og den sammenfatter al den viden, der indtil nu er skabt omkring rollespil.