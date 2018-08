Hele tre ting på samvittigheden

Bække: Torsdag klokken 17.03 standsede en af politiets patruljer en bilist, der kom kørende på Søndergade i Bække. Det viste sig, at bilisten - en 32-årig mand fra Vorbasse - ikke kunne fremvise et gyldigt kørekort, da han tidligere er blevet frakendt førerretten. Derfor modtog han en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden. Derudover viste det sig, at varebilen, som manden var kørende i, var blevet afmeldt. Der var dog monteret nummerplader på bilen - det var bare nummerplader, der tilhørte et andet køretøj. Det betød, at den 32-årige blev udstyret med yderligere et par sigtelser. Det oplyser politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN