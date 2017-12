- For det er min egen beslutning, og jeg stopper ikke, fordi det går dårligt. Men hvis jeg skal nå nogle af de ting, jeg og min mand gerne vil, så skal det være nu, inden man bliver alt for gammel, siger Tove Mikkelsen og nævner blandt andet frivilligt arbejde, rejser - eksempelvis har hun planer om at gå Caminoen - og kvalitetstid med børn og børnebørn som dele af livet, der skal bruges mere tid på.

Sagt nej til meget

Det har ikke været uden omkostninger at drive en kiosk, der har åbent stort set alle dage om året. Normalt holder Strøgkiosken kun lukket juledag.

- Jeg har måttet sige nej til mange ting, for jeg ved jo godt, at hver gang jeg ikke selv er på arbejde, så koster det i lønkroner. Så hvis omkostningerne skal holdes nede, så er det med min egen arbejdskraft. Men jeg har ikke lidt under det, for jeg har selv valgt det. Nu vil jeg bare til at bruge tiden på de andre ting. Når man som jeg er over 65 år, så kan der hurtigt komme nogle skavanker. Så det er nu, jeg skal gøre det, siger Tove Mikkelsen.

En ny indehaver kan se frem til et arbejdsliv, som minder mere om en livsstil.

- Man kan ikke regne med fire ugers sommerferie og fri alle helligdage. Men du bliver din egen chef, så på den måde er det et helt frit liv. Desuden er det en fordel at bo så tæt på ens arbejde, for du kan hurtigt løse de små problemer, siger Tove Mikkelsen om privatboligen på ejendommens 1. og 2. sal.