Har været spærret i tre måneder: Nu eksproprierer Vejen Skovgårdsvej

På et ekstraordinært byrådsmøde blev det besluttet at ekspropriere Skovgårdsvej, som har været spærret siden oktober.

Det skete på et ekstraordinært byrådsmøde med en enkelte stemme imod og en blank stemme og betyder, at vejen bliver inddraget mod betaling.

Håber afspærring bliver fjernet

I september sidste år afgjorde Højesteret, at den ekspropriation af jorden på strækningen, som Banedanmark foretog i 2015 for at anlægge en ny vej og jernbanebro sammen med Vejen Kommune, var ulovlig.

Det fik Martin Lund Madsen til at spærre vejen den 22. oktober med sand og bigballer. Borgmester Egon Fræhr (V) meddelte siden, at kommunen havde i sinde at lovliggøre vejen ved at ekspropriere efter en anden paragraf.

- Det er en beslutning, som eksperter og ministeren har anført som eneste mulighed. Byrådet håber, at Martin Lund Madsen af egen drift vil fjerne sandbunkerne på vejen, så borgerne igen kan bruge Skovgårdsvej, siger han i pressemeddelelsen fra kommunen.

Kommunen har nu fundet hjemmel i vejloven i stedet for elektrificeringsloven. Martin Lund Madsen har nu fire ugers klagefrist.

- Lukningen er af flere årsager til stor gene for borgerne. Blandt andet fordi jernbanen ikke kan passeres, og ikke mindst fordi al den tunge trafik skal ind gennem Askov by. Vi har heldigvis været forskånet for uheld indtil nu, men vi er i den mørke tid, og nu kommer også det glatte føre, siger borgmester Egon Fræhr (V).