Skodborg: Natten til mandag stjal ukendte gerningsmænd to biler fra et autoværksted i Haderslev. Nøglerne til bilerne fik tyvene fingre i ved at bryde en nøgleboks op. De to biler, der blev stjålet, er en sort Skoda Octavia med registreringsnummer CA 69 507 og en metalhvid Nissan Qashqai med registreringsnummer BK 37 566. Begge biler blev mandag fundet på Bøgeallé i Skodborg. Et vidne har set den ene af bilerne blive parkeret mandag morgen omkring klokken 5.40, og politiet formoder, at den anden bil kort tid efter er blevet parkeret i nærheden. Selvom bilerne er fundet, så siger politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordøst, at politiet meget gerne hører fra folk, der har set bilerne i området, eller da de blev parkeret på Bøgeallé. /DAN