Handelsstudenterne indtog Troldesalen

Vejen: Som afslutning på en lang, men vellykket dag - først med dimission på Vejen Business College - mødtes årets nybagte handelsstudenter til gallafest på Sportshotel Vejen. Her var der blevet dækket op til spisning, dans og musik med Madam Blå & Pop-Rockerne, der leverede et musikalsk partyshow for fulde gardiner.

Sidst på eftermiddagen ankom dagens og aftenens mange hovedpersoner - de smukke unge mennesker i deres fineste tøj kørt til gallafesten i de flotteste køretøjer, man kan tænke sig.

Ad Jacob Gades Allé ankom de i nypudsede og festligt pyntede biler med højtlydende hestekræfter. Ud skred festdeltagerne på hotellets røde løber til fotografering. Forældre og familie med skudklare kameraer havde travlt med at forevige begivenheden.

Ford Mustangerne var vel repræsenteret - en af dem foretog en meget hård opbremsning, da motoren gik i stå, mens en anden lod et fanfare-bilhorn gjalde.

Også et vaskeægte dollargrin med et vingefang så stort som en albatros, lod sig se, men størst var blikfanget i den blå New Holland-traktor, hvorfra de tre studiner, Maja, Lotte og Simone, måtte kravle ned ad lejderen i deres flotte kjoler.

Aftenens menu bød blandt andet på: oksefilet, farseret kylling, røget laks, svinekæber, rosmarinsky, couscous-salat, salat med jordbær og melon, iskage, makronkage og chokolademousse.