Han vil give os gode livsvilkår

KD-kandidat Jesper Nissen Brogaard-Radoor kæmper for at give os danskere gode levevilkår. Især børnefamilierne og de sygdomsramte trænger til hjælp, mener han. Foto: Martin Ravn

Jesper Nissen Brogaard-Radoor er kandidat for Kristendemokraterne og fortæller på en gåtur i Åtte Bjerge om sine politiske mål. Medmenneskeligheden skal tilbage i det danske samfund, mener han.

BRØRUP: Han har gennem sit arbejde som bus- og taxichauffør mødt mange triste skæbner. Nu vil han på Borgen og gøre en forskel. Jesper Nissen Brogaard-Radoor fra Brørup er folketingskandidat for Kristendemokraterne, og han har valgt at gå tur i Åtte Bjerge under dette walk- and talk-interview. Her er højt til himlen. En gøg kukker søvnigt i det fjerne, og solen sender sit morgenlys ud over raps-gule marker. Trampe-stien, som vi går på, bugter sig op og ned. Præcis som det er gået med Jespers parti gennem årene, der gang på gang har måttet stå for skud i mediernes søgelys, hvad angår partiets holdning til abort, kunstig befrugtning og homoseksualitet. Den slags lader han partiets nye formand, Isabella Arendt, om at kommentere. Hun kaldes under valgkampen for "vikaren fra himlen", og i en kandidatpræsentation på landsdækkende tv var budskabet fra hende til vælgerne, at de ikke finder et parti, de kan erklære sig 100 procent enige med, og derfor kan de lige så godt vælge KD "på trods". Budskabet er godt og nødvendigt, mener den lokale KD-kandidat. - Helt ærligt, lad os nu komme videre! Vi er et parti, der hviler på kristne værdier, ja, men det betyder altså ikke, at vi skal citere Bibelen. De ting, som medierne igen og igen sætter fokus på hos os, fylder ikke ret meget i vores politik. Vi er optaget af helt andre ting, og det tror vi også, vælgerne er, siger Jesper Nissen Brogaard-Radoor, som står 100 procent bag den nye formands udtalelser. KD går til valg på at give danskerne et godt liv, og børnefamiliernes forhold skal forbedres. - Rigtigt mange børnefamilier føler sig pressede, så folk skal have mulighed for at gå på deltid, så de får mere tid til deres børn. De skal også kunne få penge for at gå hjemme og passe deres børn, og der skal højest være tre børn per voksen i en vuggestue og seks børn per voksen i en børnehave, fortæller Jesper Nissen Brogaard-Radoor, mens vi stopper op og nyder de nyudsprungne bøgetræer, hvor en flittig edderkop er ved at spinde et fascinerende spind, som en solstråle fanger kompleksiteten i.

Helt ærligt, lad os nu komme videre! Vi er et parti, der hviler på kristne værdier, ja, men det betyder altså ikke, at vi skal citere Bibelen. Jesper Nissen Brogaard-Radoor, folketingskandidat for KD

Foto: Martin Ravn På en gåtur i Åtte Bjerge kan mange politiske ting drøftes. Jesper Nissen Brogaard-Radoor fortæller i artiklen blandt andet, hvorfor han skiftede fra Venstre til KD. Foto: Martin Ravn

Hetzen mod de syge Også de syge kan regne med at få hjælp, hvis KD vælges ind i folketinget 5. juni. Partiet går efter at skabe lighed mellem fysisk og psykisk sygdom, og ifølge Jesper er der behov for netop dét. Han har som chauffør lyttet til mange menneskelige beretninger om et system, der ikke fungerer. - Som samfundet fungerer i dag, er der nærmest en hetz mod de syge. Kommer vi i folketinget, vil vi arbejde for, at det ikke længere er jobcentret, der skal bestemme, om en borger er i stand til at arbejde eller ej. Arbejdsevnen bør bedømmes af uvildige læger, ikke af det kommunale system, og det duer altså ikke, at en lægeerklæring afvises, fordi formuleringen i den ikke lige passer ind i det, Jobcentret har tænkt sig, fastslår han.

Ny i KD Jesper Nissen Brogaard-Radoor, som er født i Vejen, har været medlem af Kristendemokraterne siden 2017.Han har tidligere været medlem af partiet Venstre og er tidligere formand for den lokale vælgerforening for dette parti i Brørup-Lindknud.



Han er 32 år, gift og har to børn i alderen tre og fire år samt en bonussøn på 14.



Familien bor i Brørup.



Kandidaten er uddannet landmand, har arbejdet på fabrik, fik problemer med fysikken og skiftede branche.



I dag arbejder han som buschauffør.

Skiftede parti Jesper Nissen Brogaard-Radoor er ny i politik. Han har aldrig siddet i byrådet men lysten til at være en del af det politiske Danmark har været der i flere år. Han er tidligere formand for Venstres vælgerforening i Brørup-Lindknud men forlod partiet, da han følte, at han (citat:) "ikke kunne ånde frit". I 2017 meldte han sig ind i KD. Han havde dengang skrevet et indlæg på facebook, hvormed han blandede sig i en politisk debat, og da han i indlægget skrev, at han godt kunne tænke sig (citat) "at sparke døren ind i byrådssalen", fik han et telefonopkald fra KDs daværende formand, som spottede en potentiel kandidat og fik Jesper meldt ind i partiet. Den medbragte picnic gøres klar ved den lille sø, der ligger for foden af Åtte Bjerges markerede udsigtspunkt. Her er masser af åkander, men ingen i blomst endnu, og her er småbitte haletudser i vandkanten, som drømmer sig større, alt imens en gransanger et sted i det skjulte markerer livets puls med sit taktfaste "sjik-sjak-sjik-sjak".

Den spirituelle interesse Midt i naturens idyl er der mulighed for at tale om tro. Jesper Nissen Brogaard-Radoor er både healer og regressionsterapeut. Ergo betyder det spirituelle meget for ham, og nogle vil måske undre sig over, at KD opstiller en kandidat med spirituel interesse. For Jesper er det helt naturligt. - Partiet rummer i dag mange forskellige mennesker, og man behøver altså ikke at være 100 procent enig med Bibelens indhold for at stille op som kandidat, påpeger han. Over kaffen og de medbragte sandwich bliver der tid til at drøfte valgets temaer - klima, flygtninge, pension og sundhed. Har svenske Greta Thunberg ret i, at vores generation ikke har gjort nok for at redde kloden? - Kigger man på klodens tilstand, må man sige, at det, vi har gjort, ikke har været ambitiøst nok. Danmark er et lille land og kan som sådan ikke flytte noget, men alting starter jo i det små. Danmark skal være CO2-neutralt i 2050. Kan det blive hurtigere end det, er det fint. Jeg er ikke ekspert, men jeg tror, vi har den rette teknologi. Det er viljen, der mangler. Hvad er din holdning til flygtninge? - Vi skal lever op til vores ansvar og tage imod kvoteflygtninge. Vi har pligt til at integrere dem i vores samfund, og børn hører ikke til på Udrejsecenter Sjælsmark. Flygtninge hører heller ikke hjemme på en øde ø. Hvornår skal vi på pension? - Når vi er fyldt 67 år. Vi skal have fundet en løsning for dem, der er nedslidte. De skal vurderes af uvildige læger. Hvordan forbedrer vi sundhedssystemet? - På mig virker det som om, Lars Løkke med sundhedsreformen ønsker at fjerne lokaldemokratiet for at få folk til at makke ret. Jeg er imod reformen og mener, vi i stedet skal undersøge, om vi kan fritage læger og sygeplejersker for noget af alt det administrative arbejde, de har i dag. Patienterne skal i fokus, og vi skal sikre, at der er borgere nok, som ønsker at uddanne sig inden for systemet.

