Bække: Torsdag klokken 17.03 gik den ikke længere for en bilist, som for længst er blevet frataget kørerretten. Alligevel har han sat sig bag rattet. Men på Ribe-Vejle Landevej lige ved Søndergade i Bække, blev han stoppet af politiet og sigtet for kørsel uden førerret.

Den sigtede er en lokal 58-årig mand.