Martin Boye fra Liberal Alliance vil have ordentligheden tilbage i det danske samfund. Som barnebarn af frihedskæmpere kæmper han for sine politiske holdninger, også selv om det betyder, at han en gang imellem må stå alene i byrådssalen. Foto: Martin Ravn

Martin Boye fra Liberal Alliance er klar til at tage en tørn i Folketinget og fortæller på en gåtur ved Kongeåen om hans politiske overbevisning og om den drengedrøm, han nu forfølger.

KØBENHOVED: Han har haft drømmen, siden han var knægt. Han vil på Tinge og kæmpe for frihed og retfærdighed. Præcis som hans bedsteforældre gjorde det i modstandsbevægelsen for længe siden. Navnet er Martin Boye. Alderen er 50 år, og bopælen er Københoved. LA-kandidaten har valgt Frihedsbroen, syd for Københoved, som udgangspunktet for dette walk- og talk-interview. Fra broen kan man gå en smuk tur langs med Kongeåen og op til den landsby, hvor han på 20. år bor og stortrives sammen med sin familie, der består af hustruen Lise og parrets tre børn. - Broen og dens historie betyder utroligt meget for mig. Det var her, tusindvis af sønderjyder i sin tid krydsede Kongeåen for at komme til møder i Skibelund, og stenhuset på den nordlige side tog dansksindede til for at føde deres børn på dansk jord som danskere. Derfor er frihedstanken, jeg deler, så tæt knyttet til den sønderjyske folkesjæl, og kampen for frihed betyder meget for mig. Jeg vil kæmpe for, at vi får ordentligheden tilbage i det danske samfund. Det gælder både den private ejendomsret, folkeskolerne, landbruget og meget andet, fortæller Martin Boye. Han meldte sig ind i Liberal Alliance, fordi han som EU-skeptiker havde haft svært ved at finde et parti, der kunne rumme denne skepsis. - Jeg har fået flere tilbud, blandt andet fra Venstre, og for mange år siden var jeg opstillet til folketinget for partiet Demokratisk Fornyelse. Nu gælder det Liberal Alliance, og jeg føler virkelig, jeg har fundet et parti, der repræsenterer alt det, jeg står for, fortæller han, mens hunden Marley løber begejstret omkring og sætter duft-markeringer overalt.

Havde regionerne været private virksomheder, var der ledelser, der var blevet fyret forlængst! Martin Boye, folketingskandidat for Liberal Alliance

Medlem af byrådet Martin Boye er 50 år og bor i Københoved med sin familie.Han er i færd med at etablere et datterselskab af en italiensk produktionsvirksomhed i glasfiber-branchen.



Han blev medlem af Liberal Alliance i 2014 og har siden 2018 repræsenteret dette parti i Vejen Byråd.



Han stiller nu op til folketinget og stopper i byrådet, såfremt han bliver valgt ind på Christiansborg.



I byrådet er han medlem Udvalget for sundhed, kultur og fritid og af Udvalget for social og ældre.



Han sidder desuden i repræsentantskabet for Udvikling Vejen, i bestyrelsen for Jels Motel & Sportscenter og sad indtil for en måned siden også i skolebestyrelsen på Rødding Skole.

Foto: Martin Ravn Frihedsbroen ved Københoved er et historisk sted, og her er der mulighed for i ro og mag at læse politisk materiale - til ære for fotografen, nuvel, men Martin Boye kender broen og dens idyl ganske godt. Foto: Martin Ravn

Frihed for alle Her er da også absolut grund til en logrende begejstring. Lærkene synger foroven. Lungerne fyldes med frisk luft, og gule mælkebøtter lyser i det grønne græs. Martin Boye har det godt med, at her er højt til himlen. - Det offentlige vil bestemme alt for meget. Jeg tror på, at hvis man viser folk tillid og giver dem en opgave, løser de den og vokser ved at gøre det. På den måde bliver alle i stand til at tage vare på eget liv. Mange tror fejlagtigt, at Liberal Alliance kun tænker på de rige og ønsker frihed for dem. Intet kunne være mere forkert, siger han og forklarer, at hans parti med den frihed, der skabes, ønsker at tage hånd om de svageste i samfundet. - De skal inkluderes og værdsættes for det, de kan, og ikke parkeres på offentlig ydelse. Det er ægte velfærd at føle sig som en del af fællesskabet ved at bidrage i det omfang, man kan. Livskvalitet drejer sig i høj grad om, at der er brug for én, og det sikrer vi ved at øge væksten, virkelysten og antallet af arbejdspladser i Danmark. Det er ærke-liberalt, lyder det fra LA-kandidaten, som sidder i Vejen Byråd, valgt ind ved sidste valg. Han har ikke nogen stor, politisk erfaring at byde ind med på Christiansborg. Til gengæld byder han ind med 25 års erfaring fra dansk erhvervsliv, heraf de 15 som leder, hvor han er vant til at træffe vigtige beslutninger. - Der mangler folk på Borgen, som kan byde ind med andet end teori, fastslår han. Martin Boye erklærer på gåturen, at han bestemt ikke keder sig i kommunalpolitik. Han har bare lyst til at prøve kræfter med noget større og brænder efter at parlamentere i en større, politisk sammenhæng.

Politik under åben himmel JydskeVestkysten bringer forud for folketingsvalget 5. juni en portrætserie på Vejen-siderne, hvor vi interviewer lokale folketingsmedlemmer på en gåtur i naturen.Kandidaterne vælger selv tid og sted, og gåturen afsluttes med en picnic under åben himmel.



Portræt-serien skal ses som et forsøg på at løfte aktuelle, politiske emner ud af de politiske kontorer - ud i naturen, der lige nu står i fuldt flor.



Serien begyndte fredag den 17. maj med et interview med Venstres Anni Matthiesen og fortsatte med et interview med Troels Ravn (S).



Mød i dag Martin Boye (Liberal Alliance).



God læselyst.

Foto: Martin Ravn Frihedsbroens rød-hvide farver har historisk betydning, og Martin Boye elsker at gå ture langs med Kongeåen. Foto: Martin Ravn

Tør stå alene I Vejen Byråd er han kendt som politikeren, der tør stå alene. Han stemte som den eneste imod en fornyet ekspropriering af Skovgårdsvej, og han trak senere sin støtte til borgmester Egon Fræhr (V), idet han kraftigt antydede, at Fræhr står i vejen for at god løsning af konflikten omkring Skovgårdsvej. - Det kan godt være ensomt at være i politik, men det rører mig ikke at stå alene, fortæller Martin Boye, som også er kendt for sin evne til at debattere på utraditionel vis. For eksempel skrev han sidste år et eventyr, som han læste op i byrådssalen i forbindelse med behandlingen af et punkt om veteranernes flagdag.

Foto: Martin Ravn Familiehunden Marley ved ikke ret meget om politik. Til gengæld ved den, at vand kan være "farligt", så det er bedst at holde sig tæt på Martin Boye. Foto: Martin Ravn

Valgets temaer På gåturen er vi nu nået til Københoved og bærer madkurven op gennem fredfyldte gader. Vi ender i kandidatens have, hvor picnic-kurven pakkes ud på en solbeskinnet terrasse. Her er der tid til at tale om valgets temaer - klima, flygtninge, pension og sundhed. Har de unge ret i, at det går for langsomt med at rette op på klimaet? - Jo, det går for langsomt, og vi redder altså ikke klimaet ved at holde op med at spise røde bøffer i Danmark! Vores klimaudspil er det mest konkrete i folketinget. Vi vil fremme den grønne adfærd ved at belønne frem for at piske, og vi vil bruge flere penge på forskning i ny, grøn energi. Hvad er din indstilling til flygtninge? - Vi hjælper bedst i nærområderne. Her får vi mest for pengene, og her kan alle få hjælp. FNs kvoteflygtninge-model er en god måde at få flygtninge til Danmark. Her undersøges det, hvad flygtningene kan bidrage med, når de kommer herop, for selvfølgelig skal de være med til at bidrage og føle sig som en integreret del af det danske velfærdssamfund. Flygtninge skal ikke omtales eller behandles som grupper men som individer - ellers bliver det alt for populistisk. Hvornår skal vi på pension? - Levealderen er øget, og antallet af år, vi skal arbejde, skal tilpasses det. Hvis man gennemfører vores 2030-plan, vil hver dansker i gennemsnit have 20.000 kroner mere udbetalt om året. Dem kan den enkelte frit vælge at spare op og dermed gå på pension noget før. Hvordan forbedrer vi det danske sundhedssystem? - Ved at fjerne en masse unødig kontrol og rapporteringer og ved at have tillid til faglighed. Sæt dygtige ledere til at lede og dygtige læger til at være læger. Men jeg bakker op om Lars Løkkes reform. Den vil bringe sundhed tættere på borgerne via de 21 sundhedsscentre. Regionerne skal nedlægges, for det giver ikke mening at have et så tungt, administrativt led i så lille et land. Havde regionerne været private virksomheder, var der ledelser, der var blevet fyret forlængst! Derudover skal vi have inkluderet de svageste i samfundet. Det vil også skabe sundhed.

Foto: Martin Ravn Martin Boyes valgslogan lyder: "Hvis du ikke vil lade dig nøje - så stem på Martin Boye". Humøret er i top, og her nyder han det gode vejr ved Kongeåen. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Som den eneste i Vejen Byråd stemte Martin Boye imod en fornyet ekspropriation af Skovgårdsvej. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Marley venter tålmodigt på, at fotografen er færdig med at fotografere omkring Frihedsbroen. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Det går stærkt i naturen lige nu, og inden vi ser os om, har vi midsommer. Foto: Martin Ravn