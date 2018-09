Han går målrettet efter at skabe hele mennesker

SKIBELUND: Han er målrettet, engageret og typen, der ikke er bange for at gå nye veje.

Navnet er Rasmus Seistrup. Alderen er 42 år, og bopælen - ja, den er måske nok lidt utraditionel, for mange efterskoler har tradition for, at forstanderen bor på stedet, og Skibelund Efterskoles nyansatte forstander bor i Fredericia.

- Jeg har tidligere i 12 år været viceforstander på Brejning Efterskole, og også dengang boede jeg i Fredericia. Hele familien er glad for at bo dér, og det er altid godt med "nye øjne", fortæller Rasmus Seistrup, som føler, han har fået en god start i jobbet som forstander i Skibelund, hvor han tiltrådte 1. august.

- Alle har taget godt imod mig, og jeg føler, jeg kommer til en skole, der både har gode, fysiske rammer, et dygtigt personale og en god elevsøgning. Alligevel er der allerede nu nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at ændre, men jeg holder igen med disse tanker. Lige nu gælder det om at stikke en finger i jorden og finde ud af, om de ting, der allerede er sat i gang, virker, lyder det fra den nyansatte forstander, som går målrettet efter at give de ansatte et ægte ansvar. Og her passer en bopæl i Fredericia fortrinligt ind.

- En lærer på aftenvagt vil jo aldrig kunne banke på min dør sent om aftenen og præsentere mig for en problemstilling. Han eller hun må selv tage et ansvar og skride til handling, fortæller Rasmus Seistrup, som mener, at processen er sund.

- Medarbejdere, som oplever, at de har ægte ansvar, oplever stor arbejdsglæde, og de vokser med de opgaver, de stilles, forklarer han og tilføjer, at medarbejderen, som selv skrider til handling, altid bagefter vil kunne regne med at få hans opbakning som forstander 100 procent.

Rasmus Seistrup mener, det er vigtigt, at man som medarbejder - uanset hvilket niveau, man er ansat på - prioriterer at adskille arbejds- og privatliv; ikke mindst i en tid, hvor internet, mobiltelefoner og sociale medier har skabt mulighed for offentlig tilgængelighed døgnet rundt.

De ansatte på Skibelund Efterskole vil således aldrig opleve deres nye chef skælde ud over, at de ikke har tjekket mails, inden de møder ind på arbejde.

- Det vigtigste er, at de har haft det godt i deres fritid og med deres familier. Har de det, møder de jo ind som hele mennesker, forklarer Rasmus Seistrup, som går efter at skabe hele mennesker, også på elevsiden.