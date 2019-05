Vejen: Går den, så går den, men det gjorde den bare ikke for en 26-årig mandlig bilist fra Randers.

Han blev rutinemæssigt stoppet af en af politiets patruljer torsdag klokken 17.39 i Østergade i Vejen. Her havde bilisten ikke noget kørekort at fremvise, og derfor blev han sigtet for kørsel uden førerret.