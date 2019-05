Han er på fornavn med de fleste

Troels Ravn (S) håber på genvalg til folketinget. Han er nemlig slet ikke færdig med at kæmpe for de sårbare i samfundet. Mød ham her i et walk & talk-interview på en gåtur mellem Vejen Idrætscenter og Askov.

- Jeg lå og lyttede til fuglesangen i morges, og kom til at tænke på, hvor vigtigt det er, at jeg husker at nyde foråret, selv om der er udskrevet valg. Vi skal huske, at vi har et liv, der skal leves, lyder det filosoferende fra Troels Ravn, som ifølge analytikere, citeret i landsdækkende aviser, har gang i en afgørende valgkamp.

- Jeg ville gå psykisk til grunde, hvis jeg ikke fik mulighed for at dyrke sport. Sporten er mit frikvarter, og de dage, jeg er på Christiansborg, har jeg altid en pakket sportstaske med i toget, fortæller Troels, mens vi spadserer afsted og nyder synet af nyudsprungne bøgetræer og lyden af fuglesang.

Stisystemet kender han som sin egen bukselomme, for de ugentlige løbeture lægger han gerne hér, og som det udprægede sportsmenneske, han er, betyder Vejen Idrætscenter meget for ham.

Under et walk & talk-interview, som Troels Ravn har bestemt skal foregå på stierne fra Vejen Idrætscenter til Askov, hilser han på hver eneste, han møder, uanset om de spadserer, cykler eller kører i bil.

Politisk er der ikke gjort nok for de nedslidte. Jeg har utålmodigt ventet på vores pensionsudspil, for vi skylder alt for mange mennesker et svar.

Troels Ravn er 57 år, gift med Gitte og far til tre.Han sad i Vejen Byråd som repræsentant for Socialdemokratiet af to omgange - fra 2002 til 2005 og igen fra 2010 til 2011. Han blev midlertidigt medlem af Folketinget i perioden fra 29/10 2008 til 20/11 samme år, og har siden siddet i Folketinget af flere omgange. Han var medlem af tinget fra 8/2 2005 til 13/11 2007 og fra 15/9 2011 til 18/6 2015. Ved valget i 2015 kom han ikke ind, men han afløste senere Bjarne Corydon, som valgte at forlade folketinget i 2016. Troels Ravn er formand for social-, børne- og indenrigsudvalget. Han er desuden medlem af udvalget for landdistrikter og øer, af ligestillingsudvalget og af kirkeudvalget. Han har tidligere været børne- og undervisningsordfører samt kultur- og medieordfører.

Troels Ravn er opvokset i et hjem med en stor retfærdighedssans. Han kæmper for mere lighed i samfundet og forsøger hele tiden at råbe ministrene op på borgernes vegne. Foto: André Thorup

Den titel siger ham ikke ret meget. Han glæder sig over, at han får så mange personlige stemmer.

Han mener, afsættet er godt og henviser til, at han er den, der procentuelt er bedst til at få vælgerne i hans valgkreds til at stemme personligt. Over 6.000 personlige stemmer blev det til ved sidste valg, hvilket fik en af stemmetællerne til at kalde ham for en bykonge.

I flere målinger står Socialdemokratiet til at få et mandat mere i Sydjylland, og det mandat står Troels Ravn til at få, hvis han kan opnå samme stemmetal som sidst.

JydskeVestkysten bringer forud for folketingsvalget 5. juni en portrætserie på Vejen-siderne, hvor vi interviewer lokale folketingsmedlemmer på en gåtur i naturen.Kandidaterne vælger selv tid og sted, og gåturen afsluttes med en picnic under åben himmel. Portræt-serien skal ses som et forsøg på at løfte aktuelle, politiske emner ud af de politiske kontorer - ud i naturen, der lige nu står i fuldt flor. Serien begyndte fredag i denne uge med et interview med Venstres Anni Matthiesen og fortsætter i dag med et interview med Troels Ravn (S). Mød i næste uge Martion Boye fra Liberal Alliance. God læselyst.

- Man vokser indeni, når folk omkring én viser så stor en tillid, og det stod altså ikke skrevet noget sted, at et helt almindeligt menneske som jeg skulle komme i folketinget. Jeg er både ydmyg overfor - og stolt af - den tillid, man viser mig, lyder det fra Troels Ravn, som omkring Askov Kirke afbryder gåturen og tager sig tid til at snakke med en dame, som lufter sin hund.

Troels Ravn kender rigtigt mange mennesker i Vejen og omegn. Her får en dame, han møder på gåturen gennem Askov, et knus. Foto: André Thorup

De politiske mål

Da gåturen genoptages, falder snakken på de politiske mål.

Troels Ravn går efter at skabe et samfund, hvor der er frihed til at have det godt. Friheden skal være for alle.

- De borgerlige partier taler meget om frihed, men den snak bliver altså forloren, når man samtidig sparer på ting, der gør, at man ikke får alle i samfundet med. Vi skal sikre bæredygtige ungdomsuddannelser og passe på med at træffe beslutninger, der svækker dem. Derfor skal vi også af med omprioriteringsbidraget, og vi skal gentænke VUC som voksenuddannelses-mulighed, for samfundet kan slet ikke undvære det tilbud, mener Troels Ravn, som påpeger, at den nuværende regering prioriterer forkert, når den for eksempel vil spare på Vejen Gymnasium.

Fire aktuelle valgtemaer kræver en kommentar på gåturen - klima, flygtninge, pension og sundhed.

Har dit parti gjort nok for at passe på klimaet, og gør det indtryk på dig, at hovedparten af de 750 unge, som for nylig overværende en valgdebat i Vejen Idrætscenter, ikke har tiltro til, at I politikere kan redde kloden?

- Svend Auken fik gjort partiet til et klima-parti, men i de senere år har vi ikke gjort nok. Jeg er glad for, at vi nu har sagt, at Danmark skal tilbage i førertrøjen, hvad angår klima og miljø, og jeg støtter de unges klimakamp. Jeg forstår godt, de ikke har tiltro til os. Vi skal sætte tempoet op, lave flere hav-vindmølleparker, udfase benzin- og dieselbiler og den slags. Og vi skal gøre det i et samarbejde med EU.

Hvordan forbedrer vi sundhedssystemet?

- Mange mennesker har heldigvis gode oplevelser på landets sygehuse og i sundhedscentrene. Udfordringen er, at skiftende regeringer har sparet et par procenter på området hvert år. Det er fantastisk at se, hvor meget sygeplejerskerne i dag kan præstere med de muligheder, de har, men vi kan ikke fortsætte ad den vej. Vi skal have flere varme hænder, og vi skal ikke have en centralisering, som Lars Løkkes reform lægger op til. Den vil svække systemet.

Hvad er din holdning til flygtninge?

- Vi skal sikre asylbehandling i nærområder, så ikke kun de rigeste og stærkeste får mulighed for at flygte hertil. Jeg er glad for det socialdemokratiske udspil på området, der blandt andet foreslår Marshall-hjælp til Afrika, og jeg mener, at de flygtninge, vi tager imod, skal have mulighed for at være hele mennesker. Går der mange år, hvor flygtningene ikke kan rejse hjem på grund af krig og uro, og er forældre og børn blevet integreret, skal de naturligvis have mulighed for at blive her.

Hvornår skal vi pensioneres?

- Politisk er der ikke gjort nok for de nedslidte. Jeg har utålmodigt ventet på vores pensionsudspil, for vi skylder alt for mange mennesker et svar. Vi skal have en differentieret pensionsalder, og det skal være en ret at kunne gå på pension før tiden, hvis man er nedslidt.