Han er køernes trofaste oppasser

Holsted: Hvad foder angår, bliver der gumlet godt og grundigt i stalden hos mælkeproducent Torben Pedersen, Hejrskov Mælk, på Hejrskovvej ved Holsted. Her er trods alt 2000 køer på stald, og de præsterer dagligt at fylde to af Arlas store tankbiler. Det er således 65 tons frisk mælk, der hver dag bliver kørt fra Hejrskovvej til Arlas mejeri i Taulov, hvor mælken bliver forvandlet til ost.

Fire staldfulde malkekøer kræver selvfølgelig en ordentlig omgang foder og en erfaren foderansvarlig. Det job tager den 46-årige Michael Rasksen, Holsted, sig af. Det har han gjort som afdelingsleder i nu 25-år, og torsdag morgen gjorde han det også som jubilar.

For ham begynder arbejdsdagen klokken 04.30, når vækkeuret ringer. Så er det på cyklen fra Fredensgade i Holsted til Hejrskov Mælk. Her skridter han geledderne af ko for ko for at kunne vurdere, hvor meget af gårsdagens foder, hver enkelt ko har sat til livs. Så fylder han fodervognen med lige nøjagtigt den mængde foder, han bagefter skal servere for de 2000 køer. Nogle skal have mere end andre, men når han har fodret den sidste ko i stalden - og først da, er fodervognen tømt. At kunne den slags på øjemål kræver stor erfaring, men den har Michael Rasksen efter 25 år.