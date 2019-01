Han er en jelsing med stort J og et stort hjerte

Som formand for idrætsforeningens festudvalg har han været med til at arrangere mange sommerfester, bierfester og bonderøvsballer. Den næste af slagsen finder sted lørdag den 23. februar, og her er festudvalgets formand selvfølgelig også mand for at give en hånd med.

Jels: Det er ikke for meget sagt, sådan som det blev formuleret ved Jels Lokalråds nytårstaffel forleden: Årets Jelsing er født og opvokset i Jels, en Jelsing med stort J. Vedkomne går man aldrig forgæves til. Ja, man kan ligefrem sige, at hvis man beder om hjælp, rykker han ud med et smil, godt humør og altid med en kæk eller sjov bemærkning på læben. Han er altid behjælpelig og pålidelig både i de sjove og alvorlige situationer.

Benny Seeberg Hansen er 57 år og gift med Lene, der er sekretær på laboratoriet på Kolding Sygehus.Familien tæller også to børn: Jakob, der er 22 år og som sin far udlært i vvs-branchen, og Tanja, der er 20 år og læser marketing management and communication på universitetet.

Ferguson-klub

Årets Jelsing kan også takke sine evner til at feste, for at han blev - først kæreste og siden gift med sin kone Lene. Det var nemlig til et halbal, de to faldt for hinanden.

Lene boede da i Canada, men var "hjemme" på familiebesøg i Jels. Hendes forældre solgte hus og hjem, Søparken 1, i Jels og emigrerede til Canada i 1977 sammen med børnene. Skæbnen ville, at det var Bennys forældre, der købte huset, Søparken 1, så Benny og Lene har faktisk haft det samme værelse, mens de på forskellige tidspunkter boede hjemme hos deres forældre i Jels. At de siden sammen har været på adskillige familiebesøg i Canada kan derfor ikke undre. Så helt så meget en hjemmefødning er Årets Jelsing alligevel heller ikke - han kan godt lokkes med til Canada, og derfor håber Lene også, at hun engang kan lokke gemalen med på en ferie- og biltur i ro og mag ned gennem Europa.

Hjemme på Haraldsholmvej har Årets Jelsing også påtaget sig hvervet som formand for Haraldsholmvejs Ferguson Klub, der en gang om året arrangerer en fest med noget så usædvanligt som traktorringridning. Klubben tæller indtil videre 15 Massey Ferguson traktorer, og i klubbens vedtægter kan man læse, at det kun er personer, der har et personnummer med et ulige sidste ciffer, der kan blive medlem.