Halmballer selvantændte

Lintrup: At vådt halm under særlige omstændigheder kan selvantænde, har indehaveren af et maskinhus på Vester Lintrupvej måttet sande.

I maskinhuset blev der opbevaret nogle halmballer og mandag klokken 17 måtte brandvæsnet rykke ud for at slukke en brand på stedet.

Der var gået ild i halmballerne, og maskinhuset stod ikke til at redde - det nedbrændte.

Ingen hverken mennesker eller dyr kom noget til ved branden. Politiets brandteknikere har undersøgt brandtomten og vurderer, at branden formentlig opstået ved selvantændelse.