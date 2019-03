Hærvejsklyngen bliver vært for stort landsbytræf

Hovborg: Det kommer til at handle om livet i fremtidens landsby med fokus på emner om alt lige fra bosætning og økologi til sundhed og kultur, når Hærvejsklyngen i slutningen af april er vært ved et landsdækkende landsbytræf i Hovborg.

Arrangementet foregår lørdag den 27. april og afvikles i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd.

Hærvejsklyngen består af de fem byer Bække, Hovborg, Lindknud, Gesten og Gjerndrup, og de er i fuld gang med at etablere et samarbejde på tværs. Fra starten har der været store visioner og ambitioner, for byerne vil løfte i flok og skabe et tillokkende miljø både for gæster og beboere, og nu er det igen tid til at stikke hovederne sammen.

Unge familier begynder i stigende grad at søge mod landsbyerne, og samtidigt bliver der også markant flere ældre i samfundet. Det er tydeligt, at de små samfund kan rigtig meget, når det kommer til at skabe nye måder at leve på med masser af livskvalitet, og de er også gode til at byde på autentiske oplevelser til vores turister.