Rødding: Ejeren af et sejl og et mål på Møgelmosevej i Rødding har anmeldt et hærværk til politiet.

Nogen har således ødelagt et solsejl og et fodboldmål på adressen.

Hærværket blev begået på et tidspunkt mellem tirsdag klokken 16.30 og onsdag klokken 06.00